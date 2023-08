Ezio Greggio pizzicato insieme a lei: ‘Sono tornati insieme’ | La bomba arriva così

Il gossip travolge Ezio Greggio: il conduttore è stato pizzicato proprio insieme a lei e c’è già chi parla di un ritorno di fiamma.

Conduttore simbolo di Striscia la notizia, Ezio Greggio è da anni uno dei volti che si alternano dietro il bancone del tg satirico di Canale 5.

Attore, oltre che presentatore tra i più longevi di Mediaset, Greggio è sempre stato molto attento a far parlare di sé per la carriera più che per le vicissitudini private.

Solo qualche mese fa, tuttavia, aveva fatto chiacchierare la rottura con la compagna Romina Pierdomenico. Nelle ultime ore, però, un’altra segnalazione lo ha fatto finire al centro del gossip…

Ezio Greggio e la fine della storia con Romina

Lo scorso maggio, Ezio Greggio ha deciso di ufficializzare la fine della relazione quinquennale con Romina Pierdomenico, nota per essere stata una corteggiatrice di Uomini e Donne. I due avevano già fatto chiacchierare quando il loro amore uscì allo scoperto per la differenza di età. Romina, in più di un’occasione, aveva sottolineato quanto per lei fosse un dettaglio insignificante e come tra lei ed Ezio ci fosse una sintonia in grado di superare ogni età anagrafica.

Qualche mese fa, però, nonostante il grande amore che li legava, Greggio ha fatto sapere tramite un post su Instagram che la relazione tra lui e Romina si era interrotta. “La bella storia con Romina è finita alcune settimane fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita, la storia è diventata una grande amicizia – aveva chiarito il conduttore, sottolineando come il loro rapporto sia rimasto assolutamente civile ed amichevole – . Tanto che è venuta giorni fa anche al mio Monte Carlo Film Festival e il nostro continua ad essere un rapporto aperto e sereno. Sono stati cinque anni indimenticabili”.

Ezio Greggio beccato con lei…

Qualcosa, però, negli ultimi mesi potrebbe essere cambiata. Secondo una segnalazione giunta alla pagina Instagram Very Inutil People, Ezio Greggio sarebbe stato beccato nuovamente con Romina Pierdomenico in Toscana. “Romina Pierdomenico è tornata con Ezio Greggio. Sono insieme a Punta Ala, in Toscana”, ha scritto l’utente rimasto anonimo.

Non ci sono foto che testimoniano quanto spifferato, ma la vicinanza del conduttore e della ex corteggiatrice potrebbe essere motivata anche dall’amicizia che continua a legare entrambi dopo la rottura sentimentale. Al momento, a riguardo, non vi sono state smentite o conferme.