Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker è nel cassetto dei ricordi | Eccolo insieme alla super modella

Tomaso Trussardi dimentica Michelle Hunziker e viene avvistato nel backstage di un evento insieme ad una super modella.

Il gossip travolge nuovamente Tomaso Trussardi dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker. I due, separati da un anno circa, pare non riescano a stare lontani dai pettegolezzi.

Nelle ultime ore, l’imprenditore bergamasco è finito al centro della cronaca rosa per un avvistamento insieme ad una super modella in occasione di un evento di cui è stato ospite.

Lei non è solo un volto noto della moda, ma anche della televisione poiché è stata più volte protagonista di notissimi reality show.

Tomaso Trussardi e l’addio a Michelle Hunziker

Nel 2014 Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker convolavano a nozze e sembravano voler vivere per sempre insieme. Diventati genitori di Sole e Celeste, i due hanno poi ufficializzato la separazione un anno addietro. “Dire che le mie figlie non hanno sofferto per la separazione sarebbe falso. Sono figlia di separati anche io, e so bene che è un dolore immenso”, aveva raccontato la conduttrice al settimanale F, sottolineando come abbia tentato nel corso dei mesi di salvare il matrimonio prima di gettare la spugna.

Ad oggi, l’imprenditore bergamasco e la conduttrice svizzera mantengono un rapporto cordiale e civile per il bene delle figlie e, più volte, si sono fatti vedere insieme sui social tanto da far pensare ad un ipotetico ritorno di fiamma. Ma pare proprio che né la Hunziker né Trussardi abbiano intenzione di ritornare sui propri passi. Anzi. Nelle ultime ore, Tomaso ha fatto chiacchierare il web per aver mostrato un certo feeling con una notissima super modella in occasione dell’evento Premio Moda Città dei Templi Edizione VII, che si è svolto a Paestum lo scorso 29 luglio.

Tomaso Trussardi avvistato con…

Invitato alla manifestazione perché insignito di un premio legato al suo ruolo manageriale, Tomaso Trussardi ha conosciuto Dayane Mello, madrina della serata. Tra i due, come documentato da alcune foto condivise sui social dall’hairstylist Gionathan Contino, pare sia scattato immediatamente un feeling particolare.

Nelle immagini che hanno fatto il giro del web, si vede Trussardi scherzare amichevolmente con la Mello. Ma i più curiosi non hanno esitato a mormorare, iniziando a pensare ad un ipotetico flirt tra i due. Al momento, tuttavia, entrambi risultano single: l’imprenditore bergamasco pare non abbia una nuova compagna dopo la rottura con Michelle Hunziker e anche la modella brasiliana sembra sia sola.