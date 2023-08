“Adriano Celentano voleva uccidermi”: la confessione è spaventosa | Lei ha rivelato tutto

Lei ha deciso dopo tantissimi anni di fare una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Infatti, ha rivelato: “Adriano Celentano voleva uccidermi”

Cantante e attore, Adriano Celentano è stato un artista davvero poliedrico che ha saputo sempre reinventarsi e restare sulla cresta dell’onda.

Infatti, è estremamente apprezzato sia dalle vecchie che dalle nuove generazioni per le sue canzoni che hanno davvero fatto la storia della musica italiana.

Inoltre, i suoi film sono davvero conosciuti in tutti il mondo e hanno raggiunto una grande popolarità internazionale, diventando dei sei rappresentati del cinema all’italiana.

Ora qualcuno ha deciso di fare una rivelazione arrivata dopo tanti anni. Infatti, la donna ha detto che Adriano Celentano voleva ucciderla. Ecco cos’è successo…

La confessione è spaventosa: “Adriano Celentano voleva uccidermi”

Lory Del Santo ha pubblicato un vecchio scatto sui social network di una gag comica insieme ad Adriano Celentano, in uno dei film che i due hanno fatto insieme. Infatti, la donna ha lavorato in alcuni film con il grande attore e cantante, divertendosi moltissimo. Nella didascalia sotto il post, l’attrice scrive in modo estremamente ironico: “Adriano Celentano voleva uccidermi”.

La carriera di Lory Del Santo è iniziata proprio nel mondo del cinema, come attrice, prima si approdare in televisione e poi lei stessa alla regia. Tuttavia, prima di questo c’è stato anche un periodo in cui ha lavorato come valletta. Il suo esordio è stato al Festival Bar del 1975. In seguito ha la possibilità di lavorare con Renzo Arbore ed è con lui che inizia ad avere la fama di bella svampita. Oltre ai numerosi programmi televisivi, lavora anche come attrice in diversi film. Il cinema resta per lei un mondo molto affascinante ed è per questo che approda anche alla regia con una serie scritta e girata da lei, dal titolo The Lady, pubblicata su Youtube.

L’esordio cinematografico di Loredana Del Santo

Loredana si è avvicinata al mondo del cinema grazie al fotografo ufficiale di Adriano Celentano, come lei stessa ha raccontato: “Proprio poco dopo le foto sull’albero, sul lago di Garda, mi avvicinò il fotografo di scena di Celentano.

Secondo lui avrei dovuto dedicarmi al cinema. Mi assicurò che avrebbe potuto farmi avere un cameo nel film ‘Ecco noi per esempio’ di Sergio Corbucci, con Adriano Celentano e Renato Pozzetto. Gli credetti e mi presentai a Milano. Risultato? Insieme a Carmen Russo ho interpreto una delle due ragazze della discoteca impegnate a ballare con Renato Pozzetto.” Dunque era destino che lavorassero insieme.