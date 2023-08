Gemma Galgani, una montagna di sofferenza: “Sono sgomenta…” | Tragedia totale

Gemma Galgani sgomenta davanti alla sofferenza e alla tragedia delle ultime ore: le sue parole affidate ai social.

Dama tra le più in vista di Uomini e Donne, Gemma Galgani deve la sua popolarità proprio al dating show di Canale 5.

Approdata nel programma più di dieci anni fa, ha coinvolto il pubblico da casa con le sue frequentazioni sentimentali, molte delle quali finite tra lacrime e litigi.

Seguitissima sui social, la Galgani gode di un ampio seguito e, proprio attraverso il suo profilo Instagram, si è lasciata andare ad un lungo sfogo in seguito alla tragedia delle ultime ore.

Gemma Galgani, dolore davanti alla tragedia

Gli ultimi giorni di luglio sono stati tra i più caotici e disastrosi per l’Italia. La penisola sembra essere completamente spaccata in due: il Nord soffre sotto acquazzoni e diluvi che hanno causato danni ingenti, mentre il Sud appare inginocchiato davanti al caldo torrido e agli incendi che stanno devastando molte zone. Telegiornali e carta stampata si stanno interessando ai fatti documentando tutto ciò che sta accadendo nel Bel Paese, mentre la popolazione resta a guardare attonita la rivolta della natura contro l’uomo.

“Sono sgomenta davanti alla nostra meravigliosa terra, dove se non ci fossi nata, l’avrei scelta talmente bella e generosa per viverci! – ha scritto Gemma Galgani a corredo di un post Instagram in cui ha evidenziato tutto il suo dolore per i fatti tragici degli ultimi giorni – .Avevamo tutto: colline, montagne, fiumi, laghi, campagna, mare! Un piccolo lembo di terra che si affaccia su tutti i mari così indifesa ma coraggiosa! Viene assalita non dai pirati provenienti dal mare ma dai pirati atmosferici che non stanno risparmiando nessuna regione!”.

Gemma Galgani, il post triste

“Tristezza, desolazione in questa terra ricca di sapori e di colori! Una volta sembrava che il vento portasse energia, che la pioggia favorisse i raccolti si diceva fosse “oro blu dal cielo”, il sole con la sua lontana gentilezza …insomma tutta la natura si è scatenata!”, ha continuato a scrivere Gemma Galgani, sottolineando come le condizioni climatiche siano notevolmente cambiate negli anni.

“Un ringraziamento a tutti coloro che sono concentrati con la loro forza e generosità per il lavoro prezioso tanto nelle emergenze quanto nell’attività quotidiana di tutela del nostro patrimonio ambientale! – ha concluso lei – .Non faccio elenchi per timore di non escludere nessuno! Se c’è necessità faccio un appello al volontariato, io ci sono e sono pronta ad affiancare qualsiasi situazione, ho ancora tanta forza ed ancor di più se d’utilizzo per il prossimo e per la nostra amata Italia!”.