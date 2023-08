Baby K ricoverata in ospedale: “Palpeggiata, strozzata e spinta…” | La verità è drammatica

Baby K finisce in ospedale dopo un concerto: la cantante si sfoga sui social e racconta una verità drammatica.

Cantante e rapper italiana, all’anagrafe Claudia Judith Nahum, Baby K è nata a Singapore nel 1983 ed è l’unica artista italiana, insieme a Giusy Ferreri, ad avere ottenuto un disco di diamante dalla FIMI grazie al loro singolo Roma-Bangkok.

Unica artista italiana ad aver raggiunto il miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube, Baby K è seguitissima durante i suoi live, dove raccoglie un pubblico ampio e variegato.

Nel corso di uno dei suoi ultimi concerti, però, la cantante è stata travolta dalla folla ed è finita in ospedale: la drammatica situazione è stata poi raccontata da lei stessa sui social.

Baby K, sfiorata la tragedia

Tramite una serie di Instagram story, Baby K ha voluto raccontare ai suoi fan quanto accaduto nel corso del suo ultimo concerto a Teramo, quando la sicurezza non ha funzionato come avrebbe dovuto. “L’altra sera sono andata a Teramo e la Polizia, che è lì proprio per gestire e mantenere l’ordine ha deciso di fare il contrario del suo mestiere – ha iniziato a spiegare l’artista sui social – . Ha aperto le transenne, in questo poco spazio dove c’era il mio van, in un terreno impossibile da calpestare, e si è creata una tale calca… Avevo bambini e bambine che mi arrivavano al ginocchio, continuavo a dire ‘Qua qualcuno si fa male’, ma a nessuno interessa, perché la cosa più importante è farsi una foto. Questa cosa diventa veramente pericolosa per tutti”.

Stravolta da quanto accaduto, la cantante ha raccontato di essere stata vittima dell’euforia di una fan che, però, le ha causato un trauma che le impedirà di essere sul palcoscenico nelle date previste all’estero. Un vero e proprio danno per Baby K, che sui social si è mostrata affranta ma anche molto arrabbiata con la sicurezza.

Baby K in ospedale, cosa è successo

“In questa occasione sono stata caricata da una donna in maniera così forte che ho subito un trauma al seno, per cui ieri non riuscivo nemmeno a parlare dal dolore – ha continuato a spiegare Baby K – . Sono andata in ospedale e mi hanno detto che… Sono nera, devo cancellare i prossimi show, molti sono all’estero e stavano andando benissimo, ho aspettato otto anni per fare questi show all’estero”.

Baby K, quindi si è ribellata all’ultima tendenza di fare foto a tutti i costi con il vip di turno, rivelando che negli anni ha subito tante angherie pur di non sottrarsi ad un selfie con un fan. “La sicurezza non è responsabilità nostra, io in tutti questi anni, per fare le foto, sono stata palpeggiata, strattonata, strozzata, spinta, insultata e ciononostante io le foto le faccio comunque, ma la sicurezza deve venire prima di tutto e non è una mia responsabilità”, ha concluso lei amareggiata.