Oriana Marzoli non trattiene il pianto: “È appena morto” | Disgrazia allucinante

Oriana Marzoli disperata sui social: la ex del Grande Fratello Vip non trattiene il pianto dopo la disgrazia allucinante.

Personaggio popolare in Spagna, Oriana Marzoli ha conosciuto la notorietà anche in Italia grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 7.

Dopo aver fatto chiacchierare i media per il flirt lampo con Antonino Spinalbese, Oriana si è innamorata di Daniele Dal Moro con cui ha deciso di vivere un amore anche lontano dalle telecamere.

Divenuta una beniamina dei social anche in Italia, la Marzoli è seguitissima sui suoi profili Instagram e Tik Tok, dove non è riuscita a trattenere le lacrime per la disgrazia che l’ha colpita.

Oriana Marzoli in lacrime

Costantemente al centro dell’attenzione del popolo del web per le sue vicissitudini sentimentali con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli sta vivendo un momento di tranquillità con il fidanzato. I due, infatti, erano recentemente finiti al centro del gossip per la separazione ed una rissa avvenuta in discoteca. I fatti, che non sono stati chiariti dai diretti interessati, hanno fatto mormorare la rete, soprattutto dopo il repentino riavvicinamento tra i due.

A far sussultare i fan della coppia, però, è stato l’ultimo video di Oriana, che si è mostrata in lacrime davanti ai suoi fan. Incapace di trattenere il pianto, la spagnola ha spiegato di essere rimasta particolarmente colpita da una notizia che ha iniziato a fare il giro del web nelle ultime ore: la morte dell’amata cagnolina di Chiara Ferragni, Matilda. La Marzoli, che come l’imprenditrice digitale ha un bulldog francese di nome Cocco, si è immedesimata nella situazione e non è riuscita a trattenersi.

Il dolore di Oriana Marzoli

“Scusate se sto così male, sicuro pensate che sono scema ma vi giuro che mi piacerebbe che i cani potessero vivere quanto le persone – ha commentato Oriana, incapace di trattenere il pianto – .Sto malissimo come fosse il mio cane”. “Stavo super bene, poi ho letto il post della Ferragni dove racconta che il suo cane è appena morto, e io vi giuro ragazzi, mi sembro una scema… A parte che ho una frenchie anche io, mi fa molta pena, molta tristezza”, ha continuato a piangere la Marzoli.

Solo qualche tempo fa, Oriana aveva raccontato ai follower quanto si sentisse responsabile della lontananza dal suo Cocco nei giorni in cui trascorreva del tempo in Italia in sua assenza. “Non avete idea di quanto mi manchi. Non lo dico troppo perché sapete che non mi piace essere tenera sui social network, ma ogni volta che vedo i video mi sento malissimo – aveva raccontato – . Mi sento responsabile per il fatto di non essere lì con lui, perché per tutta la vita mi sono presa cura di lui. E’ l’amore della mia vita, è insostituibile”.