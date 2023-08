Aurora Ramazzotti, le toccanti parole sul bambino: “…gli sono lontana” | Non lo farà mai più

L’influencer Aurora Ramazzotti vuota il sacco sui social: ecco cosa prova davvero per il piccolo Cesare dopo il parto.

Il 30 marzo 2023 Aurora Ramazzotti ha regalato una gioia immensa ai genitori Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, nonché allo storico compagno Goffredo Cerza.

L’influencer ha infatti dato alla luce il suo primogenito Cesare presso la clinica Sant’Anna di Sorengo – la medesima in cui lei stessa ha emesso il suo primo vagito – e ha ben presto condiviso con i fan le gioie e le preoccupazioni della maternità.

Aurora Ramazzotti, d’altronde, ha documentato anche tutte le fasi della sua gravidanza, raccontando a cuore aperto i disagi del suo cambiamento fisico e psicologico, e sensibilizzando così l’opinione pubblica in merito al delicato tema della genitorialità.

Refrattaria ai paragoni con l’esuberante madre, l’influencer ha più volte rivendicato il diritto di essere sé stessa senza etichette né ansie da prestazione, e lo ha dimostrato ancora una volta nelle ultime ore. Una follower le ha infatti rivolto una domanda piuttosto spinosa, a cui Aurora Ramazzotti ha risposto pubblicamente senza temere il giudizio della rete.

Aurora Ramazzotti ed il rapporto con il neonato

Una fan ha interpellato Aurora Ramazzotti: ” L’essere mamma preclude alcune cose che facevi prima di esserlo?“.

Con la consueta sincerità la figlia d’arte ha replicato: “Cambia tutto. Non farò più niente senza pensarlo ogni secondo di ogni momento che gli sono lontana. Anche se è solamente per andare a fare due passi… Si sacrificano tante cose, ma sono convinta che, se si può, sia importante prendersi cura di sé, e dedicarsi del tempo“. L’influencer ha poi aggiunto: “All’inizio, anche farsi una doccia risulta difficile. Adesso, è già molto meglio. Chiaro, se penso alla mia vita dell’anno scorso, sicuramente non è paragonabile, ma sapevo che sarebbe stato così, e va benissimo…“. Aurora Ramazzotti ha infine concluso: “So che non durerà per sempre, e cerco di godermi questi momenti, perché poi ti mancano. Sto ancora navigando in questo meraviglioso dono che la vita mi ha fatto: la verità è che si impara ogni giorno“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, due donne a confronto

Nonostante il rapporto di complicità ed amore che la lega alla celebre madre, Aurora Ramazzotti ha più volte precisato di non voler ricalcarne il percorso professionale ed umano.

Ha infatti dichiarato a “Vanity Fair”: “Sono diversa da mia madre, e non mi piace pensare di seguire le sue orme. Piuttosto, preferisco pensare che ho conosciuto ed assorbito il mondo dello spettacolo attraverso i miei genitori; ora, però, sto cercando di costruirmi la mia strada nonostante tutto“.