Temptation Island, lascia la fidanzata e scappa con lei | È tutto vero, pubblico sconvolto

Il pubblico di Temptation Island stravolto dalla scelta di uno dei fidanzati: addio alla compagna e fuga con la tentatrice.

Anche l’edizione 2023 di Temptation Island si è conclusa e per il ritorno del programma su Canale 5 il pubblico ha deciso di premiare Filippo Bisciglia con uno share altissimo.

Considerato il programma cult dell’estate, Temptation Island ha fatto molto chiacchierare quest’anno per la scelta di alcuni concorrenti.

Uno in particolare ha lasciato tutti di stucco decidendo, alla fine, di fuggire via con una delle tentatrici e abbandonare per sempre la fidanzata.

Temptation Island, colpo di scena

La puntata del 31 luglio scorso di Temptation Island ha segnato la fine dell’edizione estiva dello show di Canale 5. Filippo Bisciglia ha guidato gli ultimi falò e ha incontrato tutti i partecipanti per capire quali sono state le sorti delle coppie concorrenti a distanza di un mese dalla fine del programma. A sconvolgere il pubblico è stata la storia di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che hanno preso parte al reality show per capire se la loro relazione potesse andare avanti dopo un periodo di crisi e di stallo.

Alla fine, i due hanno lasciato tutti di stucco: Mirko e Perla hanno preferito mettere un punto alla loro storia, ma non sono usciti da soli dal programma. Entrambi hanno deciso di frequentare i tentatori che li hanno maggiormente coinvolti all’interno del relais sardo e, proprio nelle ultime ore, lui è stato avvistato in compagnia della donna che lo ha ammaliato, Greta.

View this post on Instagram A post shared by Giuseppe Porro (@giuseppeporro.it)

Mirko pazzo d’amore…

Intervistato da Filippo Bisciglia, Mirko ha raccontato di sentirsi finalmente se stesso, senza vincoli e libero dalle costrizioni che gli imponeva Perla. “Temptation mi ha insegnato a capire che non bisogna mai reprimere se stessi per qualcun altro, mi ha insegnato a riprendere consapevolezza dei miei mezzi. Mi sono lasciato andare a belle sensazioni, quando non mi rispecchiavo in quello che lei diceva di me – ha raccontato il giovane – . Vedermi diverso e apprezzato per quello che sono, mi ha dato la forza per dire che non è più la situazione giusta”.

Al suo fianco, poi, è comparsa Greta, la donna che ha conosciuto grazie a Temptation Island. “Lui per me è un ragazzo assoluto, nel senso che ha tutto quello che dovrebbe avere – ha spiegato la tentatrice, ormai pazza d’amore – . È dolce, premuroso, risolto. Gli ho scritto io, avevo imparato il suo numero a memoria, è venuto a trovarmi su da me, gli ho presentato la mia famiglia, cosa che per me è fondamentale. Io sono innamorata folle, pazza“.