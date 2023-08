“Sei un uomo morto”: Fiorella Mannoia lo minaccia pubblicamente | Il motivo è da non credere

La cantante Fiorella Mannoia si lascia andare: non ne può più, finalmente i fan la vedono nelle sue vesti più agguerrite.

La celebre cantante Fiorella Mannoia è in giro per l’Italia, ma ha visto qualcosa che proprio non le è andata giù e ha dovuto parlare.

Una delle donne della musica più famose di sempre, Fiorella Mannoia si mantiene giovane e utilizza i social per comunicare con i propri fan.

Anche in vacanza, Fiorella non si risparmia per i fan: pubblica foto e video del suo viaggio, in cui realizza simpatiche gag e non solo.

In questo caso, però, c’è stato un episodio che è stato davvero troppo per la cantante icona della musica italiana, così ha detto quello che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Fiorella si infuria

Il temperamento fondamentalmente mansueto e la bontà che caratterizza la persona di Fiorella Mannoia le ha impedito di alzare i toni, ma le sue bonarie ‘minacce’ sono indiscutibili. Fiorella si trova presso gli scavi di Pompei, un pezzo inestimabile del patrimonio italiano.

Con lei c’è suo marito, di qualche anno più giovane, Carlo Di Francesco, che la cantante ha conosciuto nell’ambito del programma Amici di Maria De Filippi e con cui si è unita in matrimonio nel 2021. Carlo Di Francesco aveva assunto, in quell’edizione, il ruolo di un coach di canto, grazie al quale ha conosciuto l’amore della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiorella Mannoia (@fiorellamannoia)

Fiorella Mannoia presso gli scavi col suo amore

“Se fai battute sugli scavi e sull’antichità dei un uomo finito”, dice Fiorella Mannoia al fidanzato, scherzando sulla loro differenza di età, “Se fai battute sull’antichità e sugli scavi, guardando me, sei un uomo morto”, conclude, con il telefono in mano, facendo probabilmente un video per registrare il bel momento.

“Pompei…si disquisisce di antichità e di scavi…” scrive Fiorella nella didascalia, facendo ancora dell’ironia. L’umorismo di Fiorella è una ventata di aria fresca, e il marito borbotta qualcosa come a dire che non aveva alcuna intenzione di fare paragoni del genere. La complicità tra i due, comunque, è palpabile, il che testimonia anche quanto sia importante il tono utilizzato quando si pronunciano certe parole: le ‘minacce’ di Fiorella esprimono più dolcezza di tante parole d’amore che spesso si sentono.