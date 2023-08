Caterina Balivo, avete mai visto la sua casa? Solo la libreria costa come una macchina

La casa di Caterina Balivo è veramente molto bella e con una vista spettacolare. Solo la libreria costa come una macchina…

Caterina Balivo è considerata una delle giovani promesse della Rai per questo motivo in molti hanno considerato una perdita il suo contratto non rinnovato in Rai.

Oramai è tornata per qualche anno a collaborare con la rete pubblica come giurata della trasmissione “Il Cantante Mascherato” per due anni.

Tuttavia, è da ormai un po’ di tempo che vocifera un suo ritorno in Rai al posto di Serena Bortone con una nuova trasmissione pomeridiana.

La conduttrice è nata a Napoli, tuttavia, a causa dei numerosi impegi di lavoro ha preferito trasferirsi nella caotica città di Roma, dove abita insieme alla sua famiglia, ovvero il marito Guido Maria Brera e i figli Guido Alberto e Cora. La sua casa è davvero molto bella, solo la libreria di design costa quanto una macchina.

La costosissima libreria di Caterina Balivo

Caterina Balivo si è trasferita a Roma per lavoro, nonostante sia nata nella bellissima città di Napoli. La sua casa nella capitale è veramente bella, arredata con estremo gusto e ha un’ottima vista panoramica sui tetti romani. Grazie alla condivisione dei momenti della sua quotidianità sui social, tutti conoscono la sua bellissima abitazione, estremamente elegante e arredata con pezzi esclusivi di design. Infatti, gli interni sono molto luminosi e ampi.

Solo la sua libreria costa quanto una macchina usata. È infatti un pezzo di modernariato estremamente lussuoso, disegnata da Joe di Ibride Design ed è a forma di orso. Il suo costo è di 3.326,00 euro. Si trova nel salotto della casa, insieme a un grandissimo specchio in ottone e un bel sofà chiaro con poltrona. Essendo la sorella della conduttrice, un’architetta, è probabile che l’abbia aiutata a costruire l’arredamento così particolare del suo appartamento romano.

Il resto della bellissima casa di Caterina Balivo

Inoltre, Caterina Balivo ha nella sua casa anche una bella sala da pranzo che ha un lungo tavolo in legno con dei simpatici portacandele in ottone. La cucina è abitabile ed è anche la stanza preferita dalla conduttrice. I mobili sono grigi, con uno stile molto minimalista. Inoltre, ha anche un angolo con un tavolo e panchine dove è possibile sedersi e consumare i pasti.

La camera da letto invece è su dei toni più pastello, con un bellissimo colore verde e delle pareti floreali. Inoltre, la finestra dà sulla bellissima città di Roma. Il bagno della camera da letto ha una grande vasca in stile vintage.