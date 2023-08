Maria De Filippi, spunta la ‘figlia segreta’: è famosa quanto lei | Di chi si tratta

Non solo un figlio, Maria De Filippi ha anche una figlia che è addirittura famosa quanto lei. Ecco chi è la figlia famosa della conduttrice…

Maria De Filippi è la regna indiscussa della televisione privata italiana. Infatti, i suoi programmi sono da sempre campioni di share, nonostante i format proposti siano più o meno gli stessi da anni.

Essendo una colonna portante del piccolo schermo, anche la sua vita privata, nonostante la naturale ritrosia della conduttrice, è nota a tutto il pubblico.

Il suo grande amore è stato sicuramente Maurizio Costanzo che è venuto a mancare proprio di recente, lasciando un vuoto in lei ma anche in tutti gli italiani. I due sono stati insieme per oltre 30 anni.

Inoltre, hanno deciso di prendere in affido e poi adottare un ragazzo, Gabriele Costanzo che lavora nella società di produzione insieme alla madre. Tuttavia, adesso è spuntata anche la figlia segreta di Maria De Filippi che è famosa proprio quanto la madre. Ecco di chi si tratta…

La figlia segreta di Maria De Filippi

Nonostante l’apparenza un po’ fredda, tutti quelli che seguono Maria De Filippi sanno quanto lei sia premurosa e amorevole. Infatti, soprattutto con i ragazzi del talent Amici, lei si comporta sempre in modo molto materno, sostenendoli e aiutandoli anche nei loro momenti di crisi. È stata vicina a tutti e cerca sempre di mediare con i professori, soprattutto quando i giovani talenti hanno dei momenti di down. Questa cosa è stata confermata da tutti gli ex concorrenti.

Tuttavia, con qualcuno tende ad avere dei rapporti di maggior sintonia che poi si mantengono nel tempo, a distanza di anni. Sappiamo ad esempio che Annalisa ha invitato la conduttrice al suo matrimonio, proprio in virtù del fatto che il loro rapporto si era mantenuto immutato nel tempo. Anche Alessandra Amoroso, Stefano De Martino e Marco Carta hanno mantenuto una bellissima relazione con Maria De Filippi anche a distanza di anni dalla fine delle loro edizioni del programma. Tuttavia, solo una di loro è quasi la sua figlia segreta, stiamo parlando di Emma Marrone con la quale ha un rapporto davvero speciale, nonostante non abbiano alcun legame di sangue.

Emma Marrone e il bellissimo rapporto con Maria De Filippi

In un’intervista, Emma Marrone ha speso delle parole molto belle su Maria De Filippi, con la quale, com’è noto a tutti, mantiene un bellissimo rapporto quasi figliale che dura da ormai tanti anni.

La ragazza ha detto: “Maria è stata la nostra mamma. Lei in ogni momento brutto sapeva esattamente le parole che ci doveva dire, che non sono per tutti uguali. Ci scavava dentro e capiva cosa ci facesse bene, c’erano anche le strigliate. Anche quelle sono servite, tanto quanto le carezze”.