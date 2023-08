Sangiovanni non perde tempo: Giulia Stabile già ‘rimpiazzata’ | Ecco la nuova fiamma

Sangiovanni ha già dimenticato Giulia Stabile: il cantante avvistato insieme alla sua nuova fiamma. Di chi si tratta.

La storia d’amore tra il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile è nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove sono stati concorrenti durante la ventesima edizione.

I due hanno continuato a stare insieme anche quando il talent show si è concluso, riuscendo a mantenere il riserbo sulla loro vita privata.

Da tempo, però, la loro relazione è giunta al capolinea e su Sangiovanni sono arrivate le prime segnalazioni: pare abbia una nuova fiamma.

Sangiovanni e la storia con Giulia Stabile

Sangiovanni e Giulia Stabile hanno sempre preferito non parlare pubblicamente del loro amore, nonostante i fan siano spesso stati invadenti. Da tempo si vociferava di una crisi seguita poi da una rottura di cui entrambi hanno parlato in modo velato. “Cosa porterei con me alla fine del mondo? Una chitarra, un microfono, un computer, tante, troppe cose…Tutto ciò che mi serve per fare musica e una ragazza che mi faccia scrivere tutta la musica del mondo”, aveva detto lui in una intervista per Cosmopolitan, lasciando intendere che la storia con Giulia fosse ormai al capolinea.

A dare la notizia della rottura, tuttavia, era stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che, tramite Instagram, aveva reso noti i motivi della fine di un lungo amore. “Pare che a fare il primo passo verso la decisione drastica sia stato lui – aveva fatto sapere – . Zero tradimenti o difficoltà caratteriali, semplicemente non andava più da un po’ di tempo. Entrambi, attualmente, sono proiettati sul nuovo lavoro”.

Il nuovo amore di Sangiovanni

E, sempre Venza, ha rivelato sui social che Sangiovanni avrebbe una nuova fidanzata. Dopo le prime indiscrezioni lanciate da Alessandro Rosica che aveva parlato della nuova frequentazione del cantante, Amedeo Venza ha aggiunto dettagli importanti sulla ragazza. “Si chiama Alessia la ragazza che Sangiovanni starebbe frequentando! Qui alcune foto recenti e non dove combaciano tante cose, dal bracciale (indossato da lui in un video a Radio Italia) e da lei durante un pranzo! Poi ancora insieme nello stesso tavolo ad una cena e due giorni fa nella stessa discoteca!”, ha fatto sapere sui social.

Intanto, solo qualche giorno fa, Giulia Stabile è stata vista ad un evento in compagnia di Wax, cantante dell’ultima edizione di Amici. Anche in questo caso il gossip non si è fatto attendere e c’è chi ha iniziato a mormorare di una tenera simpatia tra loro.