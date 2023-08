Raffaella Carrà, luci e ombre sulla grande eredità | Alla fine è spettata a loro

Scoppia il mistero sul lascito di Raffaella Carrà: la talentuosa cantante e ballerina avrebbe destinato il suo patrimonio proprio a loro.

Poche donne sono riuscite ad emergere sul piano internazionale grazie a bellezza, intelligenza e talento, ma Raffaella Carrà ha conquistato di diritto tale status nel corso della sua lunga e gratificante carriera nel mondo dello spettacolo.

L’esplosiva artista bolognese si è affermata grazie ad una spiccata propensione per le arti sceniche, e ha saputo combinare la sua parlantina spigliata – ma sempre garbata – a sgambettamenti ammiccanti e tormentoni musicali tutt’ora in rotazione pesante nei party.

Raffaella Carrà ha inoltre sostenuto attivamente la comunità LGBTQ+, di cui è divenuta negli anni un’icona indiscussa, e ha sempre approcciato al pubblico con umiltà e tatto. “Famiglia Cristiana”, infine, ha recentemente rivelato il suo operato in sordina nelle mense dei più bisognosi.

La sua dipartita, avvenuta nel 2021 in seguito ad una devastante patologia, ha quindi comprensibilmente scosso l’opinione pubblica, e reso la TV generalista orfana di una professionista d’altri tempi. La curiosità della rete, però, non perdona, e sempre più utenti si chiedono a chi Raffaella Carrà abbia destinato la sua faraonica eredità.

L’eredità di Raffaella Carrà: il mistero è risolto?

L’amata ballerina e cantante ha ovviamente guadagnato un piccolo tesoretto grazie ai suoi numerosi ingaggi televisivi, ed investito inoltre in alcune proprietà immobiliari.

Oltre alla casa di Roma in via Nemea, Raffaella Carrà avrebbe acquistato anche una villa sull’Argentario, ove soleva trascorrere le vacanze estive. Avrebbe altresì acquisito una residenza a Montalcino, ed una ulteriore in Spagna, sua Patria d’adozione. Il primo indiziato risulta essere il suo ex compagno, Sergio Japino: nonostante non esistano evidenze circa un lascito, l’uomo l’ha accompagnata nei suoi ultimi giorni di vita, e Raffaella Carrà potrebbe avergli destinato una fetta del suo sostanzioso patrimonio. In seconda analisi, inoltre, la showgirl non ha mai avuto figli, ma ha adottato di fatto i nipoti Matteo e Federica Pelloni in seguito alla morte del fratello Renzo, deceduto a 56 anni a causa di un tumore ai polmoni. I due congiunti potrebbero quindi aver beneficiato di un vitalizio assai goloso.

Il testamento di Raffaella Carrà

Secondo alcune fonti all’epoca vicine alla conduttrice, Raffaella Carrà non avrebbe stilato un vero e proprio testamento prima del decesso.

La destinazione dell’eredità, perciò, risulta tutt’ora materia di congetture ed illazioni. Di sicuro, però, l’eredità più significativa resta nel sorriso, pieno di gratitudine ed umanità, di un’autentica Signora della TV.