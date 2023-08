“Ci hanno tolto tutto”: rabbia Luciana Littizzetto | È rimasta senza nulla

Luciana Littizzetto furiosa: il video girato dalla scrivania di casa sua ha fatto in pochissimo tempo il giro del web.

Nelle ultime settimane ha fatto molto chiacchierare il trasloco di Fabio Fazio dalla Rai a Nove con il suo storico programma Che tempo che fa.

Dopo il cambio dei dirigenti Rai, il conduttore ha deciso di rescindere il contratto ed accettare la proposta di Discovery portando con sé Luciana Littizzetto e tutta la squadra di lavoro.

Ed è stata proprio la comica ad intervenire nelle ultime ore con un video Instagram per lanciare una dura stoccata alla Rai: ecco cosa è successo.

Rai e Che tempo che fa, il contenzioso sui social

In seguito al trasferimento di Che tempo che fa dalla Rai a Nove, la tv di Stato ha deciso di impossessarsi dei profili social di Che tempo che fa, oscurandoli. La mossa non era affatto piaciuta a Fabio Fazio e a Luciana Littizzetto, che nel video di promozione della nuova stagione del programma non hanno esitato a lanciare una sonora stoccata alla Rai. Nelle ultime ore, però, pare che la questione si sia risolta: la tv di Stato ha restituito ai legittimi proprietari i profili social del programma. Ma manca qualcosa.

“Finalmente una buona notizia: è tornato Instagram di Che Tempo Che Fa e anche tutti i social. Solo che, come una casa, soltanto con il tetto, dentro non c’è più niente – ha spiegato Luciana Littizzetto dalla scrivania della sua casa – . Ci hanno tolto tutto, non c’è più lo storico di Che Tempo Che Fa, interviste, foto, letterine, pezzi di Frassica, tavolo, niente, non ci sono più neanche i followers. Quindi spetta a voi ritornare da noi a casa nostra a fare gruppo”.

L’appello di Luciana Littizzetto

L’appello di Luciana Littizzetto, che dal prossimo 15 ottobre tornerà in onda con Fabio Fazio e Filippa Lagerback a Che tempo che fa, è stato immediatamente accolto dal popolo della rete, che non ha esitato a rispondere alle richieste della comica.

“Mi sto allenando a salire sulla scrivania il 15 ottobre”, ha concluso ancora ironica la Littizzetto – . Tutto a posto, altro giro, altra corsa, coraggio, ce la possiamo fare“. Intanto, i follower di Instagram hanno iniziato a commentare: “Che pochezza questi dirigenti Rai…”, “Bentornati, però lo storico dei social ce lo devono ridare, è un patrimonio di tutti”, “Il senso di farvi perdere tutto è proprio di una bassezza…risorgerete alla faccia loro”.