Chiara Ferragni, annuncio sconvolgente: “50 milioni di danni” | Ecco cosa ha fatto

Chiara Ferragni dirama sui social un annuncio preoccupante: i danni sono esorbitanti, ecco cosa è successo in queste ore

Quando si parla di Chiara Ferragni, l’opinione pubblica si frattura inevitabilmente. L’imprenditrice digitale, in effetti, genera parimenti ammirazione e sdegno nel grande pubblico, e finisce spesso e volentieri nell’occhio del ciclone.

Dopo la fortunata co-conduzione al Festival di Sanremo, l’influencer ha annunciato l’uscita dell’ultima stagione televisiva dei “The Ferragnez”, cui prendono parte come di consueto anche il marito Fedez ed i figli Leone e Vittoria.

Alcune foto scabrose su Instagram le sono costate una severa reprimenda da parte di un’11enne, bagarre poi risolta con la soppressione dell’account della minore. In seguito, Chiara Ferragni ha suscitato scalpore per i suoi scatti a 5 stelle durante una vacanza in Sicilia, foto pubblicate durante il clou dei roghi che hanno funestato la regione.

Al netto di tutte le polemiche – inclusa quella sui presunti pandori di beneficienza -, Chiara Ferragni conosce il valore del motto “nel bene o nel male, purché se ne parli“, e ha spesso fondato il suo successo anche sull’acredine degli haters. Nelle ultime ore ha inoltre annunciato la sua adesione ad un progetto di notevole importanza: scopriamo di che si tratta…

Chiara Ferragni in prima linea per la Lombardia

L’imprenditrice vive di stanza a Milano da molti anni con la famiglia e, come migliaia di altri residenti, ha assistito agli eventi atmosferici estremi che hanno coinvolto il capoluogo meneghino nelle scorse settimane.

Lo scontro tra la preesistente massa di aria calda e di una nuova fredda proveniente dall’Europa ha provocato vere e proprie burrasche in Lombardia, con tanto di grandinate di eccezionale portata, alberi sradicati e persino sporadici tornado. La conta dei danni è tutt’ora in corso, ma saranno necessari numerosi interventi per rispristinare le zone maggiormente colpite. Chiara Ferragni, perciò, ha deciso offrire il suo contributo, ed ha pubblicato un’eloquente comunicato nelle sue Instagram stories. “Negli scorsi giorni mi sono messa in contatto con il comune di Milano per capire che cosa avrei potuto fare per dare una mano, dopo quello che è successo alla nostra città. Il sindaco Beppe Sala mi ha spiegato che si sta facendo il possibile per portare la città alla normalità. Non è un compito facile, e si sta lavorando per mettere tutto a posto entro la fine di agosto, pur speso mancando alcune attrezzature straordinarie, anche solo per spostare gli alberi caduti. Dala prima conta, si stima che i danni per la città ammontino a 50 milioni di euro, una cifra assurda“.

L’appello chi Chiara Ferragni: “Possiamo fare la differenza”

L’influencer ha poi precisato: “Nello specifico, per rimettere in sesto il verde pubblico si sta lavorando ad un progetto a cui tutti potremo contribuire concretamente, ognuno a seconda delle sue possibilità“.

Ed ha chiosato: “Vi saprò comunque dire meglio, e più nel dettaglio, nei prossimi giorni come potremo dadre una mano. Insieme possiamo fare la differenza“.