Diletta Leotta e la chirurgia estetica: il prima e dopo è disarmante | Nemmeno si riconosce

Diletta Leotta avrebbe fatto ricorso in diverse occasioni alla chirurgia estetica: vediamo come è cambiata la conduttrice negli anni.

Diletta Leotta è tra le conduttrici più seguite e amate della televisione italiana attuale: ha fatto moltissima strada ed è giunta a guadagnare un posto come conduttrice sportiva di DAZN.

Molto spesso è finita al centro di bufere mediatiche per via delle sue storie d’amore con alcune personalità conosciute, come, ad esempio, Daniele Scardina o Can Yaman.

Diletta Leotta è inoltre apprezzata da molti anche per il suo aspetto estetico: bisogna infatti constatare che Leotta rispecchia molti dei canoni di bellezza occidentali attuali.

Leotta ha, inoltre, ammesso lei stessa, durante un’intervista nel programma Verissimo, di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica.

La dignità di Diletta

Diletta ha attirato involontariamente a sé molti e molte hater, leoni da tastiera che si sono permessi di giudicare il suo aspetto fisico spesso perché lo hanno ritenuto poco naturale.

I pregiudizi sulla chirurgia estetica, o, ancor di più, a chi se ne serve, sono ancora molto radicati nella nostra società attuale: la chirurgia viene vista come una sorta di scorciatoia o persino come un attestato certo della superficialità della persona che vi si sottopone. Diletta Leotta non sfugge di certo all’assegnazione di questo stereotipo, e spesso ha dovuto combattere con quanti l’hanno criticata.

Diletta Leotta: anche il fratello ne parla

Guardando le foto prima-e-dopo di Diletta, sembra che alcuni cambiamenti siano effettivamente stati eseguiti: ma non bisogna farsi ingannare dalla diffusione di questi “prima e dopo”. Ad esempio, in questa foto, bisogna considerare che Diletta Leotta avrebbe solamente 15 anni – nella foto del “prima” –, quanti di noi a 15 anni erano molto diversi rispetto ad oggi?

Insomma, è bene sempre verificare nel dettaglio tutto ciò che vediamo, per evitare di assegnare giudizi troppo affrettati. In realtà, nonostante abbia dichiarato di non vergognarsi affatto degli interventi eseguiti, Diletta non ha mai specificato quali parti del corpo abbia desiderato modificare. A una prima occhiata, sembrerebbe che abbia ritoccato il naso, le labbra e il seno, seppure la conduttrice non lo ha mai confermato, e non sappiamo se lo confermerà mai. Ritocchi numerosi o meno, Leotta continua a stupirci con il suo talento e la sua professionalità, che la porteranno sempre avanti a testa alta.