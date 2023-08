Sonia Bruganelli, dopo l’addio il retroscena clamoroso | Ha deciso tutto lui

Tutti gli ultimi inediti retroscena dopo l’addio: cosa è successo a Sonia Bruganelli e cosa sarebbe stato deciso.

Sonia Bruganelli è recentemente finita al centro del gossip per la fine del lungo matrimonio con Paolo Bonolis, padre dei suoi tre figli.

Dopo una vita insieme, i due hanno deciso di separarsi pur mantenendo ottimi rapporti sia dal punto di vista privato che professionale.

La Bruganelli e Bonolis, infatti, continuano a farsi vedere insieme e a collaborare per la realizzazione di due dei più grandi programmi tv condotti da Paolo. Le ultime indiscrezioni, tuttavia, svelano un’intenzione nascosta di Sonia…

Sonia Bruganelli dopo l’addio

Se la vita privata di Sonia Bruganelli è stata posta sotto la lente d’ingrandimento per alcune settimane prima dell’annuncio ufficiale della separazione da Paolo Bonolis, quella professionale incuriosisce e fa chiacchierare i più pettegoli. Uscita di scena dal Grande Fratello Vip, di cui è stata opinionista per due edizioni consecutive, Sonia ha continuato ad occuparsi di Ciao Darwin e Avanti un altro, due programmi condotti dall’ex marito Paolo Bonolis e in programma su Mediaset dalla prossima stagione televisiva.

La decisione di Pier Silvio Berlusconi di eliminare ogni genere di trash dalle sue reti tv, tuttavia, pare che coinvolgerà anche la Bruganelli, a breve allontanata da Cologno Monzese. A far trapelare la notizia è stato Dagospia, che ha svelato quali sarebbero le intenzioni della ex signora Bonolis dopo la “ripulita” avviata dall’amministratore delegato delle reti del Biscione. Secondo il sito di informazione, infatti, la ex opinionista del Grande Fratello Vip avrebbe tentato di farsi spazio in Rai proponendosi come giudice di Ballando con le stelle.

Colpo di scena, Sonia Bruganelli approda a…

“Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità dopo essere stata silurata da Pier Silvio Berlusconi per trashismo al GFVip – ha scritto D’Agostino sul sito di informazione – .Ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le Stelle. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice selvaggia basta e avanza la Lucarelli”.

Alle indiscrezioni di Dagospia, però, Sonia Bruagenelli ha voluto replicare pubblicamente, pur senza smentire in modo ufficiale la notizia del suo possibile approdo in Rai. “Leggo molto astio da parte del buon Dagsospia – ha commentato lei su Instagram – .Sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua “socia” (lei si molto trash) un po’ di tempo fa?!?! Presto racconterò come è andata davvero”.