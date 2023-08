Principe Harry, la storia d’amore naufragata negli USA | La scelta è definitiva

Ormai sembra che la scelta sia definitiva e che i due siano sempre più distanti. Possibile che la storia tra Harry e Meghan sia naufragata negli Usa?

Il principe Harry e Meghan Markle stanno insieme da molto tempo e in virtù del loro amore hanno lottato contro l’intera famiglia reale pur di stare insieme.

Per questo motivo sembrava davvero impossibile che potessero allontanarsi e prendere delle strade separate.

Continuano le voci su una presunta crisi tra il principe Harry e Meghan Markle. Infatti, i due si vedono sempre meno insieme agli eventi pubblici.

Tuttavia, nessuna conferma o smentita ufficiale, eppure qualche amico vicino alla coppia continua a rivelare come l’insoddisfazione cronica di Meghan e la frustrazione del figlio di Carlo siano arrivate alle stelle e potrebbe non esserci più niente da salvare.

Harry e Meghan: sempre più lontani?

Fino a qualche tempo fa a scrivere articoli sulla crisi tra i reali erano principalmente riviste e megazine inglesi. Adesso anche qualche giornale statunitense sta diffondendo questa notizia. Uno dei primi è stato il Page Six. Secondo loro qualcosa si sarebbe rotto tra marito e moglie e ora sono arrivati al punto di saturazione.

Invece, Radar Online sottolinea che i due sono talmente in crisi che solo un po’ di tempo separati potrebbe aiutarli a chiarirsi le idee e provare ad appianare le divergenze. Uno dei possibili motivi di questa separazione potrebbe essere la difficoltà di Harry di adattarsi a un mondo così diverso da quello in cui è nato e cresciuto. Infatti, non si trova bene il principe negli ambienti patinati e superficiali di Hollywood e, oltre che da sua moglie, avrebbe bisogno di una pausa anche da quel tipo di realtà.

La pausa di Harry e il viaggio per l’Africa

Dunque, Harry, che più ha voluto seguire le orme della madre Diana, ha deciso di partire per l’Africa. Questo è uno dei posti più amati dal principe, dove riesce sempre a tornare in contatto con sé stesso e nutrire la sua anima. Il giovane si trova lì anche per motivi lavorativi, in quanto deve girare un documentario.

Potrebbe aiutare la coppia il prendersi un po’ di tempo separati, oppure allontanarli in modo definitivo. Al momento queste sono solamente delle voci e non esiste alcuna conferma ufficiale di quanto è stato riportato dai vari tabloid. Per questo motivo non resta che aspettare di sentire notizie più concrete da uno dei due diretti interessati.