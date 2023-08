Michelle Hunziker, la sua assenza si fa sentire: “Mi manchi” | La showgirl in preda alla nostalgia

La conduttrice Michelle Hunziker si lascia andare ad uno sfogo in piena regola sui social: la confessione rivela molto sul suo privato.

Il 2023 si sta rivelando un anno davvero aureo per la conduttrice di origine svizzera: Michelle Hunziker ha collezionato recentemente numerose gratificazioni sia a livello professionale, che umano.

La solare showgirl ha varato infatti una nuova stagione di “Michelle Impossible”, ampliando il parterre del programma e moltiplicando le ospitate ad amici e colleghi dello show-business. Il 30 marzo, inoltre, ha finalmente stretto tra le braccia il nipotino Cesare, nato dall’amore tra la figlia Aurora Ramazzotti ed il fidanzato Goffredo Cerza.

Fresca di separazione dall’ex marito Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha cercato di mantenere con lui rapporti amichevoli e complici, come accaduto d’altronde anche con Eros Ramazzotti, ed alleva con amore le ultimogenite Sole e Celeste.

Insomma, un quadretto idilliaco ed una famiglia allargata divertente e stimolante, a cui contribuiscono anche gli amici della showgirl. Per sua stessa ammissione, infatti, Michelle Hunziker ha sempre assegnato estrema importanza al valore dell’amicizia, e le sue recenti dichiarazioni hanno fatto luce su un aspetto del suo carattere sconosciuto ai più.

Michelle Hunziker dedica un messaggio affettuoso ai suoi migliori amici

L’esplosiva showgirl è recentemente volata in Sardegna per una pausa relax dai suoi impegni professionali. Oltre all’attività televisiva, infatti, ha lanciato anche la sua linea di prodotti di make-up e cura della persona, e rilascia spesso video, promo e tutorial per fidelizzare la clientela online.

In occasione della “Giornata dell’Amicizia”, Michelle Hunziker ha caricato sui social alcune clip decisamente spassose, che la ritraevano in compagnia di alcuni affetti storici. In un filmato, la conduttrice sobbalzava sopra ad un gommone senza riuscire a trattenere le risate, e ha commentato in calce: “Oggi, ‘Giornata Mondiale dell’Amicizia’. La cosa per la quale posso dire di essere veramente fortunata. Gli amici sono un punto saldo, fisso, e fanno bene all’anima“. Tra le sue amicizie più radicate, spicca sicuramente il rapporto con la collega Serena Autieri, con cui Michelle ha condiviso numerose avventure urbane e selvagge, e con la quale sembra intrattenere un rapporto preferenziale.

La dedica di Michelle Hunziker a Serena Autieri

La conduttrice ha infine dedicato alcune stories di Instagram alla collega ed amica Serena Autieri, caricando delle foto che le ritraevano fianco a fianco.

Ha poi aggiunto l’inciso: “Amica mia, mi manchi. Il nostro quality time mi riempie il cuore“.