Vladimir Luxuria, l’avete mai vista quando era minorenne? Lo scatto lascia tutti a bocca aperta

Vladimir Luxuria, spunta lo scatto amarcord della sua giovinezza: il cambiamento compiuto dall’attivista è sconvolgente.

La pepata icona LGBTQ+ Vladimir Luxuria popola da anni i parterre televisivi, e regala perle di pungente ironia in ogni contesto a cui prende parte.

Al suo attivo vanta una carriera da deputata durante il Governo Prodi, e si è distinta per il suo attivismo a favore dei diritti delle comunità gay, transgender e delle famiglie arcobaleno.

Reduce dalla sua seconda esperienza in veste di opinionista a “L’Isola dei Famosi”, Vladimir Luxuria interagisce spesso con i fan, ed utilizza i social come un potente megafono per le sue battaglie per l’integrazione, e contro la violenza di genere.

Ha esordito nel Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, e in seguito si è insediata alla direzione del noto evento “Muccassasina”, ospitando nel corso delle serate personaggi del calibro di David LaChapelle, Rupert Everett, Alexander McQueen e Grace Jones. Ex prezzemolina nei programmi di Barbara D’Urso e in numerosi talk-show, Vladimir Luxuria ha alle spalle un passato impegnativo, in cui ha affrontato anche il decisivo percorso di transizione. L’opinionista ed ex politica è infatti nata nel 1965 a Foggia con sembianze maschili, e solo successivamente ha raggiunto la consapevolezza di desiderare una vita a tinte rosa.

Vladimir Luxuria: ecco lo scatto dalla sua adolescenza

L’attivista pugliese era stata registrata all’anagrafe con l’appellativo di Wladimiro Guadagno, nome poi convertito nell’attuale pseudonimo artistico. Nonostante abbia raggiunto da tempo uno status privilegiato nel mondo dello spettacolo, non smette di martellare in rete circa la difesa dei diritti della sua comunità, e partecipa puntualmente ai Gay Pride e alle manifestazioni a tema.

Si è dichiarata felice della sua esperienza in primo piano a “L’Isola dei Famosi” e, al termine dell’ultima stagione ha dichiarato: “Con Ilary Blasi lavorerei tutta la vita. È simpatica, ha la battuta pronta, è una persona molto generosa che ti da spazio. Non ho mai alzato il dito per prendere la parola, bastava uno sguardo, un ventaglio sventolato un po’ di più. Ha una grandissima fiducia nei miei confronti, e sono onorata di questo“. Nonostante l’ipotetico stop momentaneo al programma ventilato da Pier Silvio Berlusconi, quindi, l’opinionista potrebbe tornare nuovamente in auge nella prossima edizione del reality. Negli anni dell’adolescenza l’attivista non avrebbe mai pensato di raggiungere i traguardi conquistati durante la sua carriera, e spesso ha condiviso sui social alcuni scatti che la ritraggono prima dei suoi interventi chirurgici.

Vladimir Luxuria ed il rapporto con il passato

L’opinionista continua a lottare strenuamente per i propri ideali, e non teme di esporre le sue foto in giovane età sui canali social. Le sfrutta anzi – come nel caso dello scatto sovrastante, che la ritrae in età adolescenziale – per sensibilizzare l’opinione pubblica italiana.

Al “Corriere della Sera” ha riferito: “Sai cosa significa essere stati ragazzi omosessuali nel Sud Italia degli anni ’70 e ’80? Significa che le prendevi e basta. Senza una ragione precisa, persino senza un movente politico o ideologico: arrivavano in gruppo, armati di bastoni, e ti picchiavano“.