Adua Del Vesco, la situazione è terribile: “Mai successo in Italia” | Annuncio da brividi

Adua Del Vesco scioccata, reagisce male a una situazione inusuale nel suo paese: i fan sono tutti allibiti e sperano nel meglio.

I più conoscono Adua Del Vesco per la sua partecipazione a numerose fiction italiane e per la sua storia con Gabriel Garko, sulla quale ci sono state poi numerose polemiche successivamente.

Adua ha poi raggiunto una fetta ancora maggiore di pubblico partecipando al reality show Il Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini.

Proprio durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà, Adua decide di rinunciare al suo pseudonimo e a una parte della vecchia sé, per abbracciare una se stessa più autentica, riprendendo a utilizzare il suo nome, ovvero Rosalinda Cannavò.

Nonostante ancora molti la chiamino Adua, Rosalinda sembra aver ritrovato la felicità, seppure in questi giorni sia protagonista di un avvenimento davvero poco piacevole che la coinvolge in prima persona.

Rosalinda si infuria

Come sappiamo grazie alle numerose foto, pubblicate dalla stessa Rosalinda, e dalle sue storie su Instagram, la star ha coronato uno dei suoi sogni facendo un viaggio oltreoceano nella Grande Mela.

Lei e Andrea Zenga, il fidanzato conosciuto proprio nella Casa di Cinecittà, sono volati s New York dove hanno goduto di tutto ciò che la città americana offre. Sfortunatamente, anche per loro è giunto il momento di rientrare, e proprio allora è successo qualcosa di davvero incredibile, che Rosalinda ha deciso di rendere pubblico.

Rosalinda: “non sappiamo se partiremo”

Nelle sue storie IG, Rosalinda racconta la sua ultima disavventura: parliamo di un disguido avuto proprio in aeroporto quando la coppia era pronta a ripartire, con l’umore, comunque, di chi deve tornare alla quotidianità. “PREPARIAMO LA TENDA?? @andreazenga93”, scrive nella parte alta della sua foto Rosalinda.

Più giù spiega l’accaduto: “BRIVIDI Non sappiamo se partiremo 1000$ per partire domani mattina essendo l’aereo in overbooking”, scrive Rosalinda, “Offerta allettante ma non vogliamo dormire in aeroporto. Qui funziona così. A me non è mai successo in Italia”. Insomma, la nottata di Rosalinda e Andrea si prospetta non esattamente comoda e confortevole, soprattutto se è la prima volta che Rosalinda incontra un ostacolo di questo genere e ha avuto la fortuna che, in Italia, non le sia mai capitato. I fan di certo si augurano che i due arrivino presto in Italia.