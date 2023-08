Simona Ventura, la verità che nessuno poteva immaginare: “Ho pianto tutte le mie lacrime” | Cosa ha subito

Un fiume di lacrime per lei: Simona si racconta in un commento d’eccezione, ripercorrendo un tragico episodio della sua infanzia mai svelato.

Non sono pochi quelli che, leggendo uno degli ultimi post pubblicati dalla conduttrice Simona Ventura sui social, si sono commossi.

La conduttrice ha infatti accompagnato una foto che la ritrae in compagnia di una figura molto particolare con un aneddoto tratto dalla sua infanzia, che riguarda lei e la sorella Sara.

Sara Ventura, pur non essendo famosa come la sorella, è una speaker radiofonica affermata, che ha lavorato anche in ambito televisivo in qualità di opinionista, conduttrice e, più recentemente, concorrente di Pechino Express assieme a Sarah Balivo: rappresentavano il duo delle “sorelle d’arte“.

“SuperSimo” e la sorella hanno dieci anni di differenza, con Simona come sorella maggiore; e come tutte le sorelle maggiori potranno testimoniare, dal suo post è evidente che crescere con il peso dell’essere “la grande di casa” non sia sempre stata una passeggiata…

Tutta “colpa” della sorella: l’incidente d’infanzia

Nel post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, Simona Ventura, fresca della visione del film dedicato a Barbie (in questi giorni nelle sale) ha raccontato un episodio che l’ha coinvolta nell’infanzia: da piccola, come molte altre donne della sua generazione, era molto affezionata alla bambola icona di stile, e ne possedeva circa una quindicina.

Purtroppo le sue Barbie non hanno fatto una bella fine: Simona racconta che sua sorella Sara, allora solo una bimba di due anni, le aveva mangiato i piedi di tutte le bambole, fatti di gomma. Fortunatamente, negli anni Simona si è potuta riprendere dallo shock grazie a due versioni personalizzate della bambola a sua immagine e somiglianza, regalatele nel 2007 e nel 2008.

Barbie, il clamoroso successo di Greta Gerwig

Simona non è la sola ad avere un ricordo commovente legato alle Barbie: in questi giorni il film, ad opera della regista statunitense Greta Gerwig, sta letteralmente facendo impazzire spettatori e spettatrici che hanno avuto modo di rivivere sul grande schermo una parte della loro infanzia.

La commedia racconta infatti della vita di una Barbie umanizzata, interpretata dall’attrice Margot Robbie, che dovrà interfacciarsi con il mondo degli umani a causa di un “malfunzionamento” da lei riscontrato; ad intervenire in suo aiuto, anche se non richiesto, un affascinante Ken, interpretato da Ryan Gosling. Il film, che vanta un cast stellare, è già un successo al botteghino.