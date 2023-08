Miriam Leone incinta, dopo l’annuncio la confessione a sorpresa: “Stranissimo…” | Ecco cosa si sente

L’attrice Miriam Leone si confessa: dopo le precedenti dichiarazioni, è accaduto l’evento più surreale della sua vita.

La bella interprete catanese Miriam Leone deve la sua notorietà alla perseveranza con cui ha inseguito il successo, sancito inizialmente dalla sua vittoria nella kermesse di Miss Italia nel 2008.

In seguito, la reginetta di bellezza ha puntato in alto, cimentandosi nella conduzione di “Unomattina Estate” nel 2009 in coppia con Arnaldo Colasanti, e affiancando nello stesso anno Tiberio Timperi nel format di Rai2 “Mattina in famiglia”.

Nel 2010 ha poi calcato i primi set cinematografici, prestando il volto ad alcune commedie, fino a vestire i panni di Eva Kant in “Diabolik”, successo al botteghino dei Manetti Bros.

Ritenuta una delle donne più avvenenti dello show-business italiano, Miriam Leone in passato ha sollevato un vespaio in rete a causa di alcune dichiarazioni in merito alla maternità. Ora che sta per entrare nel quarto mese di gravidanza, l’attrice ha rivisto le proprie posizioni, concedendo inoltre ai fan una prospettiva nuova di zecca circa la sua vita privata.

Miriam Leone e le dichiarazioni scottanti

L’attrice siciliana aveva sentenziato in passato: “Bisogna smetterla di considerare la maternità come un destino obbligato“. Le sue affermazioni sembrano stridere con il suo nuovo status di gestante, ma Miriam Leone ha precisato a “Vanity Fair”: “Lo penso ancora. Una donna deve avere il diritto di scegliere se diventare madre o no. Io ho avuto la fortuna di scegliere“.

In effetti, la deliziosa 38enne ha da poco annunciato di essere in attesa del primo figlio – concepito grazie alla relazione con il partner Paolo Carollo – ed è appena entrata nel 4 mese di gravidanza. Miriam Leone ha spiegato i motivi che l’hanno indotta ad affrontare tale percorso: “Semplicemente, la vita, le cose che accadono. Noi siamo un fiume che non passa mai due volte nello stesso punto. Forse essere più in pace con la mia femminilità mi ha aiutata. Forse aver cambiato il mio modo di lottare, anche“. E ha argomentato: “Per tutta la vita ho lottato per la mia indipendenza, e per raggiungerla ho dovuto usare la mia energia femminile, ma anche quella maschile. Poi, quando ho cambiato questo approccio, quando sono stata più in pace con me stessa, ho apprezzato di più il mio essere donna“.

Miriam Leone e la scoperta della gravidanza

L’attrice ha ravvisato i primi sintomi della gravidanza ben prima di effettuare qualsiasi test, ed ha asserito: “Avevo questa pancetta, mai vista prima“.

Miriam Leone ha infine concluso: “Ma soprattutto, era un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante… Strano, stranissimo!“.