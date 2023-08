Stefano De Martino, la nuova fiamma è proprio lei | Nei suoi occhi è ritornato il sole

Stefano De Martino sembra essere di nuovo innamorato. Infatti, eccolo in vacanza con la sua nuova fiamma. Si tratta proprio di lei.

Le voci di una presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non smettono di circolare, nemmeno nel periodo estivo, anzi si stanno solo intensificato.

Infatti, i due non stanno passando le vacanze insieme e questa sembra un’importante conferma per tutte le persone che ne temono la rottura. Inoltre, quando la sorella del ballerino ha partorito il suo primo figlio, le congratulazioni mancanti sotto il suo post erano proprio quelle di Belen.

Inoltre Stefano De Martino ha messo un like a un post sospetto di Whoopsee nel quale si legge: “Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza”, non proprio neutrale come capture.

Ora nei suoi occhi sembra ritornato addirittura il sole. Secondo molti la sua fiamma sarebbe proprio lei. Ecco di chi si tratta…

La nuova fiamma di Stefano De Martino

Stefano De Martino non ci ha messo molto tempo a consolarsi dopo la presunta fine del matrimonio con Belen Rodriguez. Qualche settimana fa erano circolate delle voci su una vacana che la conduttrice argentina starebbe facendo con il suo nuovo amore Elio Lorenzoni.

Tuttavia, Stefano, dopo aver trascorso le vacanze con il figlio Santiago, avrebbe deciso di passare del tempo con la sua nuova frequentazione. Infatti, è stato pizzicato in Sardegna con una bellissima bionda. La ragazza è Beatrice Vendramin, una modella che ha avuto una storia con il cantante di raggaeton Fred De Palma.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona

A rendere noto il nome della presunta nuova storia di Stefano De Martino, è stato l’ex di Belen Rodriguez, Fabrizio Corona sulla sua rivista online di gossip.

Infatti, il re dei paparazzi ha scritto: “Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso. Più di due anni è durata la storia con Fred de Palma, che poi ha lasciato, poi si è fidanzata con Giacomo Giorgio, il protagonista e il più bello di Mare Fuori, la serie di grandissimo successo. Stefano è arrivato in Sardegna verso la fine di luglio con una serie di amici napoletani. Il conduttore è stato visto in barca con Ginevra Mavilla, altra influencer famosa e ma con la quale non ha nessun tipo di rapporto amoroso. I due gli abbiamo visti insieme sereni e divertirci come se nulla fosse successo nella sua vita sentimentale”. Tuttavia, al momento sono solamente voci e non c’è stata nessuna conferma ufficiale.