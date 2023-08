Sabrina Ferilli, la mostruosa scena proprio sotto casa: “Rischio la vita” | Cos’è successo

La situazione è completamente sfuggita di mano: la denuncia di Sabrina con un video che testimonia il disagio subito in queste ore.

Ormai non ne può più: anche Sabrina ha detto no alla terribile situazione che sta vivendo in questi giorni.

Sabrina Ferilli, noto volto della televisione italiana, è da sempre un personaggio iconico e amato grazie alla sua irriverenza “tipicamente romana”.

Spesso ospite nei salotti della TV, non ha mai fatto segreto delle proprie opinioni personali su problemi di attualità o politica.

Ed è proprio di attualità e politica che ha deciso di occuparsi, nel suo piccolo, pubblicando un video che la mostra sinceramente arrabbiata per la sua amata città natale: Roma.

Danni fuori controllo: sono necessari dei provvedimenti urgenti

L’attrice ha pubblicato un video sui social dove lancia un appello che riguarda il degenero dei rifiuti sparsi per le strade di Roma. Da anni, la capitale d’Italia è al centro di polemiche a causa di un’inefficienza dei servizi di smaltimento: rifiuti, di qualunque natura, vengono abbandonati per le strade e nei cassonetti che straripano.

Una situazione di questo tipo può essere estremamente nociva per l’uomo, e sono frequenti gli incidenti che riguardano la scoperta di discariche abusive, i roghi e gli incendi a causa dell’errato smaltimento. Proprio in queste ore il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il direttore generale dell’Ama, società che si occupa del trattamento dei rifiuti urbani, hanno annunciato dei nuovi piani per contenere i danni; ma per il momento continuano a fioccare le giustificate lamentele per la scarsa gestione attuale. Tra le voci più forti c’è proprio quella di Sabrina Ferilli.

Il terribile degenero di Roma: la testimonianza di Sabrina Ferilli

“Se questo vi sembra normale, eccovi Roma capitale: pagando, eh”, questa la frase sardonica con cui Sabrina chiude il video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove mostra la situazione nelle strade della città: rifiuti accumulati sui marciapiedi, che rendono difficile anche il semplice passeggiare.

Sabrina ha spiegato che lo scenario che si presenta davanti agli occhi degli spettatori è per lei uno spettacolo fisso, il sabato mattina, quando esce di casa: “Non vi riprendo i cassonetti, perché lì rischio la vita per i morsi di animali, mammiferi e non”. La situazione è tanto grave da averla costretta a richiedere uno sforzo autonomo: Sabrina infatti paga privatamente un ragazzo, mostrato nel video assieme a lei, che la aiuta con la pulizia delle strade che circondano la sua abitazione.