“Arrestata a Parigi”: Myrta Merlino, la situazione è impensabile | Ecco tutta la verità

Situazione veramente impensabile sull’arresto a Parigi. Tutti sono senza parole, ecco ora svelata la verità sull’accaduto.

Nata a Napoli nel maggio del ’69, Myrta Merlino è una delle giornaliste, nonché conduttrici televisive più apprezzate e stimate per la sua serietà in Italia.

Infatti, nel corso degli anni ha collaborato con tutti i quotidiani italiani più prestigiosi, scrivendo degli articoli dirompenti e di rottura. Grazie al suo carisma e alla sua estrema competenza è diventata anche un volto televisivo di rilievo.

Inoltre, ha anche scritto molti libri in cui si concentra soprattutto sulla lotta alle disuguaglianze e sui diritti delle donne. È diventata addirittura ambasciatrice UNICEF.

Quest’anno la giornalista è diventata molto famosa per un fatto di cronaca che ha lasciato senza parole i telespettatori, ovvero la decisione di Pier Silvio Berlusconi di farla diventare il nuovo volto di Pomeriggio Cinque al posto di Barbara D’Urso.

Arrestata a Parigi: il retroscena svelato da Myrta Merlino

Myrta Merlino in una recente intervista ha deciso di sbottonarsi un po’ di più sulla sua vita passata e parlare un pochino di sé stessa. Ha raccontato che il momento più difficile della sua vita è stata la scomparsa della madre, con cui aveva un ottimo rapporto.

La mamma era molto impegnata nella lotta per i diritti delle donne, come ha detto la giornalista. Ha infatti detto: “Venne arrestata a Parigi, davanti all’ambasciata americana, con me in grembo, mentre manifestava”. Inoltre, la portava in piazza a manifestare per il diritto all’aborto quando lei aveva solo 4 anni e urlava per le strade: “Il corpo è mio e lo gestisco io”.

Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rendere Myrta Merlino il nuovo volto di Pomeriggio Cinque e dunque congedare per sempre Barbara D’Urso. Questa scelta ha lasciato tutti senza parole, in quanto la regina del trash sembrava inamovibile nella sua posizione.

La scelta della giornalista indica un cambio di rotta in Mediaset che vuole rinnovarsi e dare uno stampo più giornalistico alla sua linea editoriale, andando a ridurre lo spazio dato all’intrattenimento. Per questo motivo, il figlio del Cavaliere ha scelto di assumere nuovi personaggi provenienti dal mondo del giornalismo e metterli alla conduzione di alcune trasmissioni, in conformità alla nuova sensibilità dei telespettatori non più interessati a una televisione così trash. Myrta Merlino ha commentato così la cosa: “Barbara è una grandissima professionista: fa e ha fatto delle cose che io, molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare. Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete”.