Maria De Filippi non può farne a meno: è grazie a questo che ‘tira avanti’ | Senza sarebbe persa

Un’abitudine sarebbe sfuggita a Maria De Filippi: a quanto pare non riesce più a rinunciarvi, i suoi fan sono rimasti senza parole

Maria De Filippi è la conduttrice Mediaset più amata di sempre, che riesce a tirare fuori il meglio delle persone, riuscendo a svolgere un ruolo eccelso, sì, di conduttrice, ma anche di mediatrice tra due parti.

Lei è la persona che più di tutte ha portato le storie delle persone comuni in televisione ancora prima dei reality: basti pensare a uno dei suoi programmi di punta, C’è Posta Per Te, in cui tenta il ricongiungimento tra amici, familiari o partner che si sono persi di vista per i motivi più disparati.

Per non parlare, poi, del dating show italiano più visto di sempre, Uomini e Donne, in cui tenta, sia con persone giovani che over 40, da quando è stato istituito il trono over, di fare sì che si instaurino relazioni durature tra persone che si conoscono in un contesto “controllato”.

Insomma, detta anche ‘la queen’ dal popolo del web, Maria De Filippi è incontrovertibilmente una delle conduttrici di punta della rete. Nonostante la sua verve sempre composta, però, a quanto pare c’è una cosa a cui proprio non riesce più a rinunciare.

Maria non riesce a smettere

Se anche voi siete dei fan di Maria De Filippi, lo avrete di certo notato: la celebre conduttrice ha spesso in bocca delle piccole caramelle, anche durante la messa in onda delle trasmissioni.

Inoltre, secondo una confessione della stessa conduttrice, ci sarebbe molto di più dietro questa abitudine, e non solamente un vizio. Basti pensare, ad esempio, che consuma le stesse caramelle da anni.

Le caramelline di De Filippi

Maria disse di più riguardo alla “dipendenza” da caramelle proprio durante un’intervista sul settimanale Oggi: “Sono stata seduta sei anni in sala riunioni non avendo diritto di parola“, ha raccontato, “Ero terrorizzata, senza salivazione e le labbra mi si incollavano mentre parlavo. Da lì partì la mia dipendenza dalle caramelle: ancora adesso uso le stesse, le Leone al limone, me le manda una telespettatrice che non ho mai conosciuto“.

L’abilità di Maria sta anche nel far vedere poco questa sua, se così la si può considerare, piccola debolezza, e, anche quando può capitare che si noti, la sua eleganza e preparazione sovrastano la presenza della caramellina. Non è facile essere in un luogo pieno di persone e senza riuscire a parlare: una piccola caramella sembra un rimedio intelligente e che prevede poco sforzo, chissà che qualcuno non possa prenderne ispirazione.