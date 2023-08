Ilary Blasi, la nuova love story ai titoli di coda | Lontana da lui si rilassa così

Cosa ne è stato della love story di Ilary Blasi? Voci sempre più insistenti raccontano sia finita, mentre lei va in vacanza e si rilassa così…

Ilary Blasi sembrava aver dimenticato completamente il lungo matrimonio con Francesco Totti grazie a Bastian Muller, imprenditore tedesco con il quale era stata paparazzata in montagna dal settimanale Chi.

Lei, a riguardo, ha sempre preferito evitare qualunque tipo di commento, ma non si era risparmiata una battuta sul nuovo compagno nel corso dell’intervista – l’unica – concessa a Silvia Toffanin poco prima dell’inizio dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi.

La storia tra Ilary e Bastian sembrava essere diventata anche seria dopo le presentazioni in famiglia, ma gli ultimi movimenti social della Blasi fanno credere che sia tutto finito.

Ilary, è addio con Bastian?

Ilary Blasi e Bastian Muller erano stati avvistati dai paparazzi anche in compagnia dei figli di lei, tanto da credere che, così come l’ex Francesco Totti, anche la conduttrice avesse deciso di dar vita ad una sorta di famiglia allargata. Tutto tra i due sembrava procedere a gonfie vele con tanto di video e foto condivise sui social. Gli ultimi post della coppia risalgono a qualche settimana fa, quando Ilary e Bastian sono volati in Brasile per una vacanza romantica. Ma qualcosa potrebbe essere andata storta poiché dal rientro dalla vacanza, di Muller non c’è più traccia.

La Blasi, infatti, ha deciso di trascorrere altri giorni di relax in Sardegna in compagnia dell’amica Michelle Hunziker. A bordo di una barca, al mare e in discoteca, la conduttrice romana si è fatta vedere solo insieme ad amicizie femminili, mentre i più curiosi hanno iniziato a chiedersi che fine avesse fatto Bastian. Che sia davvero già finita tra loro o i due hanno deciso di trascorre alcuni giorni separati per motivi personali che non sono stati resi noti?

Ilary Blasi, l’affronto in tribunale

E, mentre il mondo del gossip si domanda se la storia d’amore tra Ilary e Bastian sia già giunto al capolinea, la Blasi si è vista costretta ad affrontare una spiacevole situazione giudiziaria. La separazione tra la conduttrice e l’ex marito Francesco Totti sta prendendo una brutta piega: lei lo ha accusato di aver interrotto il matrimonio a causa dei continui rapporti extraconiugali e lui ha deciso di controbattere.

Stando alle indiscrezioni, infatti, i legali dell’ex calciatore sono pronti a provare che sarebbe stata Ilary a tradire per prima presentando una lista completa di tutti gli uomini con cui la Blasi avrebbe intrattenuto dei flirt durante il matrimonio.