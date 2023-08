“Attaccata a tubi e flebo”: dramma Barbara D’Urso | Le lacrime scorrono a fiumi

Barbara D’Urso racconta il dramma che le ha squarciato l’anima: il ricordo della conduttrice è un colpo al cuore.

Conduttrice e attrice tra le più note e apprezzate dal pubblico italiano, Barbara D’Urso ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando ad alcune trasmissioni di Telemilano 58 (oggi Canale 5).

Originaria di Napoli, classe 1957, figlia di Rodolfo D’Urso e Vera Pentimalli, è nata in una famiglia completamente estranea al mondo dello spettacolo.

La sua infanzia non è stata facilissima e quando Barbara D’Urso aveva solo 11 anni accadde una tragedia che l’ha segnata per sempre.

Barbara D’Urso, il dramma che l’ha segnata

La conduttrice, che recentemente è stata lasciata a casa da Mediaset dopo la scelta di Pier Silvio Berlusconi di affidare Pomeriggio Cinque a Myrta Merlino, ha una famiglia numerosa. Barbara D’Urso, infatti, ha cinque fratelli: due nati dal primo matrimonio del padre, e tre nati dalle seconde nozze con Wanda Randi, che lei ha sempre descritto come la sua seconda mamma. La madre biologica della D’Urso, infatti, è scomparsa il 23 agosto del 1968 quando lei aveva solo 11 anni. Affetta dal linfoma di Hodgkin, la signora Vera Pentimalli si è spenta giovanissima, a soli 40 anni.

La morte della madre ha segnato per sempre Barbara D’Urso che, nell’anniversario della sua scomparsa, ha spesso parlato di un ricordo che come un coltello le squarcia l’anima. Il lungo calvario vissuto dalla madre ha segnato la conduttrice, che ha ricordato come fosse difficile anche solo darle un abbraccio a causa delle flebo che impedivano i movimenti della donna.

Barbara D’Urso e il ricordo struggente

“Mi mancavano gli abbracci, lei era sempre attaccata a tubi e flebo e abbracciarla era molto difficile – ha rivelato la conduttrice tempo fa in un’intervista – . E’ stata bloccata a letto per lunghi anni. Questa difficoltà ad abbracciare qualcuno la vivo ancora oggi”. La sua confessione ha lasciato tutti a bocca aperto e aperto una ferita profonda nel suo cuore.

Il ricordo della D’Urso è struggente e lei ha sempre sottolineato come la seconda famiglia creata dal padre con Wanda Randi sia stata per lei una sorta di ancora di salvezza. Legatissima a tutti i suoi fratelli, Barbara ha visto nella seconda moglie del padre un’altra mamma e a lei si è avvicinata con profondissimo affetto. Ancora oggi, la conduttrice parla della sua famiglia riportando alla memoria ricordi fatti di risate ma anche di momenti difficili che, tutti insieme, mano nella mano, sono riusciti a superare con dignità e coraggio.