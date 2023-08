Gemma Galgani, altro che Uomini e Donne | Finalmente ha trovato l’amore: ecco di chi si tratta

Gemma Galgani ha trovato l’amore fuori da Uomini e Donne: la storica dama del trono over avvistata con lui…

Uomini e Donne potrebbe dire addio ad una delle storiche protagoniste: Gemma Galgani, che popola gli studi del famosissimo dating show da ben 14 anni.

Originaria di Torino e nota a molti per le sue turbolente quanto infelici relazioni sentimentali vissute davanti alle telecamere di Canale 5, Gemma viene accusata da molti di essere in tv solo per mera visibilità.

Una recente indiscrezione, però, rivela che la Galgani potrebbe non fare più ritorno a Uomini e Donne grazie ad un incontro estivo che le avrebbe rubato il cuore.

Gemma Galgani ha trovato l’amore?

A lanciare l’indiscrezione sul nuovo presunto amore di Gemma Galgani è stato il settimanale Mio, che ha parlato della frequentazione della dama di Uomini e Donne con un uomo più giovane. L’identità di quest’ultimo è rimasta avvolta dal mistero, mentre lei pare abbia confermato il gossip con un like al post del giornale. Al momento, tuttavia, non si hanno ulteriori informazioni sulla liaison, che pare sia nata nel corso dei mesi estivi ed abbia restituito a Gemma il sorriso perso negli ultimi anni.

Dopo la lunga e travagliata relazione con Giorgio Manetti, infatti, la Galgani ha faticato a ritrovare un amore così importante. Nel corso della sua permanenza a Uomini e Donne ha imbastito relazioni e frequentazioni con altri uomini, ma alcuni di loro si sono spesso rivelati interessati solo alla popolarità, mentre altri non riuscivano ad incontrare le esigenze e le aspettative della signora. Nell’ultima stagione televisiva, poi, Gemma è rimasta seduta per più puntate e i suoi corteggiatori sono diminuiti nel tempo.

Gemma Galgani, addio a Uomini e Donne?

Ora che Gemma potrebbe aver ritrovato l’amore, la Galgani potrebbe essere pronta a lasciare una volta per tutte il dating show che l’ha resa popolare. Dopo più di 10 anni seduta tra le file del parterre femminile, alla fine la signora pare sia riuscita ad incontrare l’amore lontano dalle telecamere di Canale 5.

Tutti, adesso, si domandano che sia colui che è riuscito a fare breccia nel suo cuore, mentre molti sono pronti a scommettere che entro settembre tutto finirà e lei tornerà ad essere una delle protagoniste dello show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Lo stesso Giorgio Manetti, suo storico ex, le ha recentemente lanciato un dardo infuocato: “Per Gemma ormai è diventato virale partecipare al programma! Non troverà l’amore […] Non ci crede più nessuno che lei stia lì perché è alla ricerca di un amore”.