Carlo Conti come non l’avete mai visto: piercing, baffi e pizzetto | Irriconoscibile

Il conduttore Carlo Conti si mostra ai followers con un aspetto nuovo di zecca: lo scatto suscita il boom di commenti in rete.

L’apprezzato mattatore toscano si è conquistato uno status privilegiato all’interno della pubblica emittente: merito della sua notoria caparbietà e della lunga gavetta compiuta durante gli anni della gioventù.

Carlo Conti ha infatti affrontato in giovane età l’assenza del padre, deceduto quando il conduttore aveva solamente 18 mesi, ed ha ben presto maturato la responsabilità di sostenere la madre nel ménage familiare.

Dopo il diploma in ragioneria a pieni voti e una breve parentesi in banca, Carlo Conti è approdato alle radio libere, fondando poi un fortunato sodalizio umano e professionale con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, con cui ha calcato le scene di alcuni spettacoli teatrali.

Attivo in Rai dai primi anni ’80, il conduttore annovera nel suo curriculum innumerevoli talent e quiz televisivi, e dal 2012 firma il successo del suo “Tale quale show“, spin off inclusi. Attualmente gli spettatori possono rivederlo nelle repliche estive del programma, mentre Carlo Conti si gode la meritata pausa stagionale assieme alla moglie Francesca Vaccaro ed al figlio Matteo. Quest’ultimo, però, avrebbe indirizzato un tiro mancino al celebre genitore…

Carlo Conti pubblica la foto esilarante su Instagram

Notoriamente riservato circa la sua vita privata, Carlo Conti protegge la propria famiglia dalla ingerenze dei paparazzi e dall’eccessiva esposizione sui social.

Talvolta, però, condivide alcune pillole del proprio vissuto con i fan, come dimostra lo scatto sottostante. Il conduttore ha caricato un’immagine assai eloquente, in cui la sua effigie campeggia sulla copertina di un noto settimanale di enigmistica a corredo del classico cruciverba. Qualcuno – presumibilmente il figlio Matteo – ha però modificato a penna la fisionomia di Carlo Conti, apponendo una benda sopra una lente dei suoi occhiali, infoltendo la sua barba e inserendo alcuni piercing su orecchie e naso. Il piccolo artista non si sarebbe limitato a questi dettagli da bucaniere: ha completato l’opera con una cicatrice sulla fronte, un berretto da baseball sul capo, un tatuaggio sul collo ed l’immancabile pappagallo posato sulla spalla. Carlo Conti ha commentato lo scatto con una serie di emoticon assolutamente spassose, ed i commenti dei followers non si sono fatti attendere…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

La reazione del web

Molti utenti in rete sospettano che l’identità del misterioso artista sia assimilabile al figlio Matteo, di 9 anni. Altri, però, hanno avanzato un’ipotesi altrettanto plausibile: “Secondo me è stato il Pieraccioni“.

Un ultimo utente ha ironizzato: “Proprio ‘Tale e quale’…“.