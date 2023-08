Clizia Incorvaia mette la parola fine | Tutta la verità sulla crisi con Paolo

L’influencer Clizia Incorvaia rompe finalmente il silenzio: dopo gli insistenti rumors, svela finalmente la verità su Paolo Ciavarro.

L’avvenente Clizia Incorvaia ha guadagnato parecchia notorietà grazie alla partecipazione al “GF Vip”, ma era emersa dall’anonimato anni prima, in occasione del suo matrimonio con il frontman de “Le Vibrazioni” Francesco Sarcina.

La relazione aveva dato i natali alla primogenita Nina, ma l’arrivo della piccola nel ménage di coppia non ha contribuito a rinsaldare il rapporto tra i genitori.

Clizia Incorvaia avrebbe infatti ceduto al fascino dell’attore Riccardo Scamarcio, amico della coppia e confidente storico di Francesco Sarcina. Il cantante non ha ben accolto il duplice tradimento, ed interrotto l’idillio romantico di comune accordo con la bionda compagna di vita.

Durante la sua esperienza al “GF Vip” Clizia Incorvaia ha conosciuto il suo attuale partner, ovvero il figurante di “Forum” Paolo Ciavarro. I due hanno cementato il reciproco amore con la nascita del figlio Gabriele, ed il neonato ha ricevuto persino la benedizione del celebre padrino Alfonso Signorini. Negli ultimi tempi, però, la relazione sembra avviata verso il capolinea…

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: ecco che succede tra le mura di casa

Ad inizio 2023 l’influencer aveva rivolto un appello ai fan, pregandoli di non diffondere illazioni in merito alla sua vita privata. Clizia Incorvaia è infatti costantemente al centro di pepate indiscrezioni, che la vedrebbero sull’orlo di rituali crisi di coppia.

In tale circostanza, l’ex gieffina aveva spiegato di essersi assentata dai social per privilegiare il suo ménage privato, smentendo ogni pettegolezzo circa un’imminente rottura dal volto di “Forum”. Negli ultimi giorni, però, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha diffuso una soffiata pervenuta da un follower: quest’ultimo avrebbe dato per certa la crisi tra i due protagonisti del reality per antonomasia. Dal canto suo, Paolo Ciavarro non pubblica da tempo contenuti romantici sui social, né scatti di coppia con la fidanzata. Clizia Incorvaia, nemmeno. Quest’ultima, però, ha scelto di rompere il silenzio, mettendo finalmente un punto alle indiscrezioni.

Clizia Incorvaia compie una dedica appassionata: “Sei la mia scelta”

L’influencer ha spazzato via le ingerenze dei followers e della stampa pubblicando su Instagram una serie di scatti in compagnia di Paolo Ciavarro, che ritraevano la coppia durante le vacanze estive in Croazia.

Clizia Incorvaia ha quindi vergato in calce l’eloquente caption: “Sei la mia scelta, ti amo“. Il caso, a quanto pare, è chiuso.