Victoria Pennington, ricordate la seconda classificata al GF 3? A distanza di anni ecco che fine ha fatto

I molti nostalgici delle prime edizioni del Grande Fratello ricorderanno sicuramente Victoria Pennington che ha partecipato alle 3 edizione e si è classificata seconda. Ecco che fine ha fatto oggi

Uno dei personaggi più amati di tutte le edizioni del Grande Fratello è stata sicuramente Victoria Pennington che si è classificata seconda.

Infatti, la concorrente americana, nonostante la sua simpatia, non poteva vincere con Floriana Secondi che quell’anno è diventata veramente campionessa di popolarità.

Victoria Pennington durante quell’edizione del GF aveva solamente diciannove anni ed era veramente bellissima con quei suoi occhioni blu.

Nel 2003 la ragazza ha iniziato una storia, in seguito finita, con Pasquale Laricchia, il giovane semplice che divenne popolare per le sue massime molto comico.

La relazione con Pasquale Laricchia

Victoria Pennington e Pasquale Laricchia si sono messi insieme all’interno della casa del GF. Tuttavia, la loro relazione non è durata una volta fuori dalla porta rossa. Anzi, sono fioccate anche accuse molto pesanti, Infatti, l’americana ha accusato il personal trainer di maltrattamenti.

Ha infatti raccontato: “Nei cinque anni della nostra storia non mi hai rispettato affatto. Come fai a dimenticare che mi hai maltrattato? Non potevo fare un passo senza dirtelo, non potevo uscire con le amiche perché eri geloso”. Victoria ha confessato di aver sopportato a lungo la relazione perché era molto giovane e inesperta, cosa che non le permetteva di avere gli strumenti giusti per affrontare la cosa. Volete vedere com’è diventata ora la bellissima ex concorrente americana del GF?

Victoria Pennington: eccola oggi

Come succede a molti ex concorrenti del Grande Fratello, oggi Victoria Pennington non è più un personaggio televisivo. Anzi, ha persino deciso di abbandonare definitivamente l’Italia e tornare nei suoi amatissimi Stati Uniti. Lì è diventata imprenditrice, aprendo un’agenzia di modelle. Inoltre, per un periodo ha anche provato a fare la cantante.

Nonostante siano passati 20 anni, Victoria è ancora bellissima e ha aperto un profilo Instagram dove condivide i momenti della sua quotidianità con i suoi follower. Adesso, oltre a continuare a fare la modella, fa anche la talent scout e offre anche corsi di model coaching. Ha sposato nel 2012 Sam Brian, agente immobiliare, ma la loro relazione è finita a causa di un tradimento dell’uomo. Tuttavia, si è risposata poi nel 2015 con Justin Chittam che, come lavoro, fa il bancario. I due hanno avuto due figli e sono felicissimi insieme