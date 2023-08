“Ci amammo in tre”: Patty Pravo, il ‘triangolo’ con due artisti famosi | Spunta la verità scioccante

La vita sentimentale di Patty Pravo e la relazione a tre: il racconto dell’artista lascia senza parole.

“Ero la prima vera hippy in quegli anni Sessanta: ribelle, irrequieta, assertrice dell’amore libero quando ancora una donna veniva giudicata priva di virtù soltanto se fumava in pubblico”.

Con queste parole, Patty Pravo si è descritta in una delle tante interviste rilasciate, sottolineando come si sia sempre considerata una donna libera sotto ogni punto di vista.

Spesso protagonista della cronaca rosa, l’artista è stata sposata per ben cinque volte e in un caso è incorsa nel reato di bigamia. Ma il racconto che ha sempre fatto scalpore è stata la relazione a tre con due noti musicisti.

Patty Pravo e i cinque matrimoni

“I suoi non erano flirt ma massacri. Non ama gli uomini, dicevano, li prosciuga”, si leggeva su alcuni giornali di cronaca rosa che negli anni si sono occupati della turbolenta vita sentimentale di Patty Pravo. La cantante, infatti, si è sposata nel 1968 con il batterista inglese Gordon Angus Faggetter, mentre nel 1972 è convolata a nozze in Campidoglio con l’antiquario Franco Baldieri. “È durata poco. Non perché era gay, cosa che già sapevo, ma perché ho incontrato Riccardo Fogli”, ha raccontato lei riportando alla memoria anche l’amore con l’ex dei Pooh sposato con rito celtico, non valido in Italia, nel 1973.

Poco dopo aver incontrato Fogli, Patty Pravo ha lasciato l’ex componente dei Pooh e ha vissuto un altro amore travolgente con altri due musicisti: il loro fu un rapporto a tre. “Lavoravo con Vangelis all’album Tanto, entro nel suo studio vedo un bellissimo ragazzo che suona il basso, Paul Martinez – ha ricordato la cantante – . Poi un altro, bellissimo, che suona la chitarra, Paul Jeffrey. Amarci in tre fu naturale. Abbiamo anche abitato insieme a Roma”.

La storia di Patty Pravo con Martinez e Jeffrey

“Di notte, squilla il telefono. ‘Sono Paul’. Pensavo fosse Martinez e gli dico di partire con me. Invece, si presenta Jeffrey vestito di bianco, con la valigia. Però a Bali ci sposammo”, ha continuato a raccontare Patty Pravo che nel 1976 sposò il chitarrista inglese e due anni più tardi convolò a nozze anche con il collega statunitense.

Nel 1982, poi, è stato celebrato l’ultimo matrimonio di Patty Pravo con John Edward Johnson, chitarrista statunitense sposato a San Francisco il 23 agosto, incorrendo per la legge italiana nel reato di bigamia, a causa del mancato scioglimento del matrimonio con Baldieri.