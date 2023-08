Gigi D’Alessio, dramma totale | Immediato l’intervento del 118

Dramma per Gigi D’Alessio che deve affrontare qualcosa che non si aspettava. Infatti, è dovuto intervenire addirittura il 118. Ecco che cos’è accaduto all’artista.

Classe ’67, Gigi D’Alessio è il cantante neomelodico napoletano più famoso non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Infatti, ha cantato con numerosissimi interpreti provenienti da tutto il mondo.

Di origini umilissime, fin da piccolo coltiva la sua passione per la musica studiando canto e pianoforte. A partire dagli anni ’90 inizia la sua carriera, esibendosi nei locali di Napoli come pianobar.

Tuttavia, grazie al suo talento, inizia piano piano ad acquistare una grande popolarità, uscendo dal contesto regionale e iniziando a essere seguito in tutto lo stivale,

Nonostante le critiche a cui è spesso soggetto il genere neomelodico, Gigi D’Alessio è riuscito a ottenere importantissimi riconoscimenti sia dal pubblico che dalla critica, grazie alle sue canzoni profonde ed emozionanti. Nelle scorse ore Gigi D’Alessio ha dovuto affrontare un vero e proprio dramma che ha richiesto anche l’intervento della polizia.

Dramma per Gigi D’Alessio: interviene il 118

Gigi D’Alessio ha dovuto affrontare un dramma durante una delle serate del suo tour estivo. Mentre, nel complesso, le sue performance stanno andando molto bene, di recente, ha tenuto un concerto che è finito in tragedia presso il centro polisportivo di Castel di Sangro. In quel posto erano presenti anche i calciatori del Napoli.

Purtroppo, la serata ha avuto un brutto epilogo che ha coinvolto i 5 mila spettatori presenti e il calciatori del team campano. Si sono verificati diversi malori tra la folla e anche una rissa, tanto che è stato necessario l’intervento della Croce Azzurra Alto Sangro. Questi spiacevoli incidenti hanno costretto Gigi D’Alessio a fermare il concerto, lasciando un’amara sorpresa per lui e il suo pubblico.

Ecco cos’è successo durante il concerto

Mentre si stava esibendo Gigi D’Alessio a Castel di Sagro, ci sono stati degli episodi spiacevoli tra il pubblico che hanno compreso perdita dei sensi e crisi di panico. La situazione è degenerata quando un membro della vigilanza privata ha violentemente agito colpendo un giovane ragazzo. Successivamente ha strattonato una donna incinta, un disabile e un medico in pensione.

A quel punto sono intervenuti i carabinieri e il 118. La situazione ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Gigi D’Alessio si è visto costretto a mettere in pausa il suo concerto per circa mezz’ora, durante la quale il cantante napoletano ha seguito attentamente gli sviluppi. Infine, ha chiuso velocemente il concerto in quanto l’atmosfera era già compromessa.