Rkomi, la nuova fiamma fa impazzire tutti | Ecco il bacio con la splendida modella

Rkomi ha finalmente incontrato l’anima gemella: gli scatti sui social della nuova coppia scatenano la fantasia dei fan.

Il cantante milanese Mirko Martonana, in arte Rkomi, ha guadagnato ampia notorietà grazie alla sua amicizia con il collega Tedua, rapper che gli ha spianato la strada nel panorama musicale underground italiano.

Egli ha abbandonato gli studi a 17 anni, e lavorato in qualità di barista, lavapiatti e muratore sino alle prime collaborazioni eccellenti; una su tutte, quella con Calcutta, per il quale ha svolto il ruolo di spalla in occasione di un concerto a Torino.

In seguito, Rkomi ha rilasciato l’album “Dove gli occhi non arrivano”, realizzato grazie anche ai featuring con Sfera Ebbasta, Ghali, Durdust e Carl Brave, e nel 2021 è approdato sul prestigioso palco dell’Ariston.

Notoriamente riservato circa la sua vita privata, il cantante ha spesso sollevato la curiosità del pubblico, e gli sono stati attribuiti alcuni flirt – mai confermati, eccetto quello con Paola Di Benedetto – anche durante la sua esperienza tra le fila dei giudici di X-Factor. Alcuni recenti scatti, però, sembrano suggerire la nascita di una relazione ufficiale tra il performer ed un’affascinante modella…

Rkomi sui social appare più innamorato che mai

Negli ultimi giorni spopolano sui social alcune foto di Rkomi al fianco di un’affascinante modella da nome assai esotico.

La nuova fiamma del cantante porta il nome di Havana Plevani, attualmente estranea allo show-business italiano, ma affermata nel campo della moda. Lavora infatti come modella e stilista del suo stesso brand, e si definisce inoltre content creator ed hostess. Carnagione abbronzata, occhi verde smeraldo e lunghe treccine afro, la giovane ha condiviso sui social un video in cui scambia con Rkomi un inequivocabile bacio sulle labbra, e che ha ufficializzato, di fatto, la loro frequentazione. La coppia si sarebbe conosciuta intorno a maggio, e Havana aveva già reso nota la sua complicità con il rapper; sinora, però, la natura del rapporto tra i due appariva ancora piuttosto ambigua. I due sono volanti insieme a Minorca, nell’arcipelago delle Baleari, per concedersi una meritata pausa estiva, e con ogni probabilità le ferie cementeranno ulteriormente la ship fresca di gossip.

Chi è Havana Plevani, la nuova fiamma di Rkomi

La modella vanta un nutrito seguito sui social: annovera infatti circa 5.000 followers, numero destinato a salire in virtù della sua celebre frequentazione. Di lei non si sa ancora molto, se non che lo zoccolo duro del suo lavoro troverebbe riscontro presso le agenzie di moda milanesi.

Il nome di Havana non sarebbe casuale: molte foto del suo profilo di Instagram raffigurano scorci di Cuba, dettaglio che suggerisce ipotetiche origini sudamericane, probabilmente da parte di madre. Il suo cognome, invece, sembra indicare la nazionalità italiana del padre, ma occorrerà attendere ulteriori informazioni in merito.