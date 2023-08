“Lei deve stare attento”: Stefano De Martino sconvolto | Terremoto durante la diretta

Terremoto durante la diretta televisiva, tanto che Stefano De Martino resta completamente sconvolto. Ecco che cos’è accaduto…

Stefano De Martino ha esordito nel mondo dello spettacolo come ballerino, tuttavia adesso sta acquistando sempre più credibilità come conduttore televisivo.

Classe 1989, lavora per mantenersi come fattorino al mercato, studiando danza nel resto del tempo per poter realizzare il suo sogno.

La grande occasione arriva nel 2009 quando prende parte al talent show “Amici di Maria De Filippi”, mostrando a tutti il suo grandissimo talento. Nel 2010 entra nel corpo dei professionisti della trasmissione di Canale 5.

Da quel momento in poi consolida sempre di più la sua presenza in televisione, prendendo parte ad alcune trasmissioni come “Tu si que vales” e poi diventa conduttore per “Made in Sud”. Da allora è veramente inarrestabile.

La sua grande capacità di adattamento nonché un carisma naturale gli hanno permesso di entrare nel cuore dei telespettatori e acquisire sempre più peso in Rai.

Stefano De Martino è davvero sconvolto

C’è stato un terremoto in studio durante la trasmissione di Stefano De Martino che ha lasciato senza parole persino il conduttore. Infatti, era presente Claudio Lauretta che è famoso per le sue imitazioni di vari personaggi del mondo dello spettacolo. Durante il programma ha iniziato a imitare alla perfezione il Mago Forest, facendo divertire tutti i presenti.

Il conduttore è rimasto sconvolto dalla somiglianza con l’originale, in quanto la sua abilità ha superato veramente le aspettative di tutti gli ospiti. Il momento è stato veramente esilarante e il comico è riuscito a catturare in pieno le caratteristiche distintive del Mago Forest.

Il sogno di Stefano De Martino

Stefano De Martino le cose se l’è dovute guadagnare a poco a poco con grande sacrificio. Infatti, il ragazzo per molti anni ha lavorato al mercato per potersi pagare le lezioni di danza. Ha raccontato: “Mi alzavo alle 4, nelle strade deserte si muoveva un mondo a parte: netturbini, pescatori. Gente piena di dignità, che vive in anticipo sul tempo degli altri. Penso spesso a quelle persone, a quanto lavorano, per quanti soldi. Mi aiuta ad apprezzare quello che ho. A non lamentarmi per le scemenze”.

Dunque, nonostante adesso sia un conduttore affermato, non dimentica da dove è venuto e questo lo aiuta ad apprezzare di più quello che ha. Inoltre, ha mantenuto l’umiltà e la semplicità di sempre, nonostante sia riuscito a realizzare il suo sogno. Davvero un esempio per tutti i ragazzi che sognano di diventare ballerini.