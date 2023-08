Sonia Bruganelli, il bacio in bocca scatena la bufera: lui si è appena sposato | Ecco chi è

Sonia Bruganelli scatena il gossip e il bacio in bocca solleva le polemiche: ecco con chi si è mostrata la ex di Paolo Bonolis.

La fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è recentissima, almeno stando alla tempistica con cui i due hanno deciso di ufficializzare la fine del rapporto ventennale.

Nonostante la separazione, la coppia ha continuato a mantenere un ottimo rapporto facendosi spesso vedere insieme e in compagnia di amici comuni.

Nelle ultime ore, però, una foto che ritrae Sonia Bruganelli mentre bacia sulle labbra un altro uomo ha sollevato una serie di polemiche.

Sonia Bruganelli e il bacio con l’altro

Nelle immagini pubblicate dal settimanale di cronaca rosa, Vero, si vede Sonia Bruganelli che bacia sulle labbra un misterioso uomo. Lui, apparentemente più giovane di lei, pare non essere appartenente al mondo dello spettacolo, ma è bastato che la ex di Bonolis ne condividesse il nome sui social per scoprire di chi si tratta. Dopo le immagini pubblicate dal rotocalco di gossip, infatti, la Bruganelli ha voluto replicare a suo modo al gossip. “Auguri nuovo uomo della mia vita!”, ha scritto Sonia taggando il nome di Giuseppe Scagliola, storico autore di Ciao Darwin.

Nessun nuovo amore, dunque, per Sonia Bruganelli, ma solo un bacio affettuoso con un amico e collega. Le immagini del bacio, tuttavia, hanno fatto il giro della rete e molti sono andati a ricercare dettagli e informazioni più approfondite su Scagliola. Quest’ultimo si è recentemente sposato, lo scorso giugno, ed è da tempo amico sia della Bruganelli che del suo ex Bonolis. Già apparso in alcune Instagram story di Sonia, non aveva mai destato la curiosità del popolo della rete prima del bacio a stampo pubblicato su settimanale Vero.

Sonia Bruganelli e il futuro in tv

Il nome di Sonia Bruganelli continua, dunque, a far chiacchierare ma non solo per la vita sentimentale. Dopo l’uscita di scena dal Grande Fratello Vip, di cui è stata opinionista per due edizioni, la ex moglie di Bonolis si diceva fosse candidata alla giuria di Ballando con le stelle.

Anche in questo caso, però, lei ha preferito smentire categoricamente ogni notizia a riguardo tramite il suo profilo social. “Bellissimo programma, ma non ho mai sostenuto nessun provino per ballare”, aveva sentenziato lei, senza escludere però una sua partecipazione in giuria. Manca poco, tuttavia, per scoprire quali saranno le sorti professionali di Sonia Bruganelli.