Lorella Boccia finisce in pronto soccorso: immediata la diagnosi | Ecco le sue condizioni

Incidente per la ballerina Lorella Boccia: è finita in pronto soccorso dove la diagnosi è stata prevedibile. Ecco cosa le è accaduto.

Lorella Boccia è nota per essere stata una delle ballerine di Amici di Maria De Filippi, talent show che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo.

Ex ballerina, ora conduttrice, la Boccia è anche molto seguita sui social dove racconta momenti di vita quotidiana insieme alla figlia Althea Luce e al marito Niccolò Presta.

Nelle ultime ore, però, Lorella ha fatto preoccupare tutti i fan mostrandosi con una evidente benda sull’occhio destro.

Lorella Boccia in ospedale

Originaria di Torre Annunziata, classe 1997, Lorella Boccia deve la sua popolarità ad Amici di Maria De Filippi di cui è stata concorrente durante la dodicesima edizione. Poi chiamata per il cast del film Step Up: All In, ha avuto modo di approcciarsi al mondo della televisione conducendo programmi come Colorado e Made in Sud. Amatissima da un pubblico molto ampio, la Boccia è uno dei personaggi più seguiti sui social dove vanta migliaia di follower.

È proprio a loro che la ex ballerina ha voluto raccontare il triste incidente di cui è stata vittima e che l’ha costretta a correre in pronto soccorso dove la diagnosi è stata quasi scontata. Così, mostrandosi con una evidente benda sull’occhio destro, Lorella Boccia ha spiegato di avere avuto una abrasione corneale che le sta causando fortissimi dolori. Al suo fianco in questo momento particolare c’è la figlia Althea Luce, nata dal matrimonio con Niccolò Presta, che la sta curando con tanto amore e affetto. “E’ da ieri che dice: mamma cara, mamma bua, mamma nanna”, ha scritto lei su Instagram mostrandosi con la figlia che tenta di farla guarire a suo modo.

Incidente per Lorella Boccia

Mostrandosi con una benda sull’occhio, Lorella Boccia ha voluto poi condividere con i fan la sua esperienza in ospedale. “Ho fatto la visita e come previsto è un’abrasione corneale – ha scritto lei – . Se provo ad aprire l’occhio destra di conseguenza si apre il sinistro e sento un dolore atroce“. “Qui avevo ancora l’anestesia – ha aggiunto – Avrei voluto rubare al doc la boccetta intera”.

Attanagliata da dolori importanti, quindi, la Boccia ha cercato un confronto con coloro che la seguono, chiedendo a chi si è trovato nella sua stessa situazione quali siano i tempi di guarigione. Per il momento, pare che Lorella sarà costretta a tenere la benda sull’occhio per un po’ di giorni.