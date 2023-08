Rudy Zerbi decanta il suo amore: “Uomo della mia vita” | È pazzo di lui

Finalmente Rudy Zerbi ha deciso di confessare a tutti chi è il suo amore. È pazzo di lui e gli scrive: “Uomo della mia vita”. Ecco di chi si tratta…

Rudy Zerbi è una figura estremamente poliedrica all’interno della televisione italiana. Infatti, nonostante si sia sempre dedicato alla musica, ha ricoperto all’interno di questo settore le posizioni più diversificate.

La sua carriera inizia come dj nelle discoteche per poi approdare in radio. Successivamente inizia a collaborare con la Sony Music Italia, dove arriva a ricoprire anche delle posizioni apicali.

Tuttavia, il successo presso il pubblico e la popolarità arrivano quando diventa giudice per diversi talent show in Mediaset. Infatti, la sua estrema competenza nel settore nonché la sua padronanza di linguaggio e il carisma, fanno immediatamente breccia nel cuore dei telespettatori.

A livello personale, come è noto a tutti, ha avuto delle vicende abbastanza travagliate. L’amore è al centro della sua vita, avendo avuto diversi matrimoni. Adesso fa un annuncio molto particolare sui social network, mostrando a tutti l’uomo della sua vita.

Rudy Zerbi e l’amore della sua vita

Rudy Zerbi, lavorando ormai in televisione da un po’ di anni, ha stretto degli importanti rapporti di amicizia con alcuni dei personaggi principali della televisione italiana. Questo anche in virtù del suo carattere estremamente affabile e amichevole.

Una delle amicizie più belle che ha fatto in Mediaset è quella con Gerry Scotti, con cui ha lavorato all’interno del programma Tu si que vales. Entrambi sono stati giudici nelle scorse edizioni del talent di Canale 5. Proprio per il compleanno del conduttore, l’ex discografico ha deciso di dedicargli un post su Instagram in cui i due sono insieme, corredata dalla capture: “Buon compleanno all’unico, vero, imprescindibile Uomo della mia Vita!”.

Rudy Zerbi e il legame con la famiglia

Rudy Zerbi è molto legato alla famiglia e per lui la paternità è un ruolo centrale nella sua vita. Questo anche perché il suo rapporto con la figura paterna non è stato molto facile. Infatti, solo all’età di trent’anni è venuto a sapere chi era il suo vero padre naturale.

Nel corso di un’intervista con Silvia Toffanin l’uomo ha raccontato: “Quando sei figlio a tua volta in una situazione molto delicata, poi sei sempre alla rincorsa di dare qualcosa a loro di quello che non sei riuscito ad avere tu. Tutti vorremmo essere il miglior papà, la miglior mamma, senza renderci conto che in realtà i nostri figli ci amano così come siamo, imperfetti”.