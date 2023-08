“Delicata operazione alla testa”: GF Vip, disgrazia tremenda | È tutto nelle mani dei medici

Lacrime a fiumi per l’ex protagonista del “GF Vip”: la notizia agghiacciante ha scosso i fan, il rischio di perderlo è concreto.

Alfonso Signorini e la sua squadra autoriale stanno vagliando con attenzione i casting per la prossima edizione del “GF Vip”.

A partire dal prossimo autunno, infatti, il reality dovrà sottostare al rigido giro di vite imposto da Pier Silvio Berlusconi, e moderare toni e contenuti.

L’imprenditore ha infatti intenzione di bandire il trash dalle reti del Biscione, e vorrebbe proporre solo contenitori televisivi di spessore, siano essi orientati all’informazione, piuttosto che all’intrattenimento.

Mentre il conduttore si scervella alla ricerca di nuovi volti da arruolare nel loft di Cinecittà, un’ex protagonista sta piangendo calde lacrime. Si tratta dell’influencer Giulia De Lellis, reduce da un’accesa polemica per la sua avventura in Israele con il fidanzato Carlo Beretta. Nelle ultime ore l’ex gieffina si è sfogata sui social: uno dei suoi affetti più cari sta rischiando la vita.

Giulia De Lellis, dopo il “GF Vip” arrivano le sfide più impegnative

Non c’è pace per Giulia De Lellis. Dopo aver cercato di domare – con scarsi risultati – la recente bagarre mediatica che l’ha coinvolta, l’influencer ha dovuto affidare alle cure dei veterinari il suo volpino di Pomerania Tommy. Il grazioso pet necessitava infatti di un delicato intervento alla testa, e la prolungata lontananza dal cagnolino ha decisamente fiaccato lo spirito e l’umore della giovane padrona.

Giulia De Lellis ha riferito nelle sue Instagram stories: “Non ne sto parlando tanto, perché è una cosa che mi crea un’ansia, una paura, un’angoscia… Vabbè, lasciamo perdere. Se avete un animale che vi sta a cuore, capirete. Speriamo che questa operazione vada nel migliore dei modi, soprattutto non vediamo l’ora che Tommy esca dal reparto un po’ più delicato, per andare a trovarlo. Adesso sono 15 giorni che non lo vediamo. Mi manca il cagnolino mio, ecco! Per dirlo io, significa che sto proprio di mer*a…“.

Giulia De Lellis distrutta dalla tensione

L’influencer ha poi continuato: “Dovete sapere che io con Tommy non ho un rapporto morboso. Ci sono tante mie amiche che, se lasciano il cane 2 giorni con la mamma o il fidanzato, gli manca l’aria. Io invece ho con lui un rapporto abbastanza sano. Però adesso inizio a stare proprio di mer*a: mi manca il mio cane“.

Giulia De Lellis ha infine riferito, con gli occhi pieni di lacrime: “Ora mi fate fare la piagnona, che io non sopporto queste cose… Comunque, incrociamo le dita, speriamo che Tommy recuperi la vista, si rimetta nel migliore dei modi, perché lui è troppo un bravo ragazzo, ha un carattere troppo bello, va d’accordo con tutti. Non se lo merita di stare male!“.