“A volte non c’è niente da fare”: Cristiano Malgioglio, la triste confessione sul tumore | Una valanga di lacrime

Cristiano Malgioglio fa una triste confessione sulla malattia che genere una vera e propria valanga di lacrime. Ecco cos’è successo al compositore…

Cristiano Malgioglio è noto principalmente come personaggio televisivo, grazie alla sua simpatia e al suo carattere unico. Tuttavia, l’uomo è anche un grandissimo compositore e paroliere che ha iniziato la sua carriera negli anni ’60.

L’uomo ha scritto delle canzoni che sono entrate nella storia della musica, collaborando con numerosi artisti come Mina, Patty Pravo, Amanda Lear e molti altri.

Inoltre, ha partecipato a tantissime trasmissioni, diventando molto conosciuto presso il pubblico del piccolo schermo. La sua passione per la moda gli ha permesso di essere considerato un’icona di stile.

La sua eredità nel panorama musicale italiano è indiscutibile, con numerose canzoni che sono considerate una parte della cultura del nostro paese.

La confessione di Malgioglio sulla malattia

Cristiano Malgioglio in una recente intervista con Francesca Fialdini ha mostrato un lato inedito di sé stesso che ha lasciato tutti senza parole, in quanto nessuno se lo aspettava. Si è raccontato con il cuore in mano il cantante nel programma, parlando anche del tumore che ha avuto qualche tempo fa. La storia è veramente molto commovente.

Grazie al lavoro è poi riuscito a superare lo sconforto. La malattia è stata scoperta grazie alla prevenzione. L’uomo ha raccontato: “Grazie a Carlo Conti mi sono ripreso da un momento particolare. Quando sono venuto qua da te e mi hai fatto la sorpresa del professor Mercuri, luminare di dermatologia, ho ricevuto tantissime e-mail per ringraziarmi”. Questo è il medico che lo ha operato quando ha scoperto di avere il melanoma, durante la mappatura dei nei.

Ecco come ha affrontato la malattia

Cristiano Malgioglio ha scoperto di avere il melanoma durante una banale visita di controllo mentre faceva l’importante mappatura dei nei. Ha raccontato riferendosi al professor Mercuri: “Se non avessi incontrato lui o l’avessi trascurato, perché dovevo partire in Brasile per la promozione del disco, sarei morto. Quando lui mi ha visto, mi ha detto che dovevo operarmi subito. Quando mi ha detto che potevo avere cinque mesi di vita, sono impazzito”. Per questo motivo l’intervento è stato tempestivo.

Un periodo non facile anche dal punto di vista psicologico per il cantautore che ha dovuto affrontare con coraggio la cosa. A Francesca Fialdini ha rivelato: “Mi facevo la barba e incominciavo a piangere. Grazie a Dio non ho fatto chemio, sono passati cinque anni ed è passato tutto. La prevenzione è molto importante, ma a volte non c’è niente da fare, arrivi comunque in ritardo. A volte sono malinconico per questo, ma per fortuna ho una forma di follia”.