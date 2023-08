Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’addio è improvviso | Notizia sconvolgente

Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è finita: la notizia lascia tutti di stucco. Nessuno era preparato all’addio.

Il Grande Fratello Vip ha permesso a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di incontrarsi per la prima volta dando il via ad un amore intenso e appassionato.

Da tempo i due fanno coppia fissa e hanno deciso di convolare nei prossimi mesi a nozze per coronare il sogno di una vita.

Nelle ultime ore, però, una notizia ha spiazzato Cecilia e Ignazio: i due sono stati fatti fuori e al loro posto è subentrata un’altra coppia nata sempre nella casa del Gf Vip.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fatti fuori

Fino alla scorsa stagione, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati i conduttori di Ex on the beach, programma di MTV durante il quale un gruppo di single si ritrova per una vacanza all’insegna di sole, mare e avventure piccanti, ma gli ex sono in agguato e pronti a scombinare i piani della loro vita. Al timone di questo originale show, la Rodriguez e Moser si erano mostrati perfetti nel ruolo di conduttori ma, nelle ultime ore, una notizia ha sconvolto tutti i loro piani.

La Paramount+ ha deciso di fargli fuori sostituendoli con un’altra coppia molto amata e nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Secondo quanto spiegato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Cecilia e Ignazio non sarebbero rimasti sorpresi dalla notizia dell’uscita dal programma poiché pare che non abbiano raggiunto gli accordi economici per proseguire con la loro esperienza nel dating show.

Il successo di Giulia e Pierpaolo

Già consapevoli di non essere riconfermati al timone di Ex on the beach, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non hanno fatto una piega alla notizia della loro sostituzione con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due, noti e conosciuti per la partecipazione al Gf Vip, sono una delle coppie più amate dal mondo social. Lei ha dato prova di saper stare davanti alle telecamere nel ruolo di opinionista nell’ultima edizione del Gf Vip, mentre lui ha superato brillantemente l’esame di conduttore del Gf Vip Party.

Entrambi perfetti nel ruolo di conduttori, dunque, si apprestano per questa nuova avventura su MTV. Per il momento, tuttavia, la notizia non è stata ufficializzata dai diretti interessati e dalla rete che trasmetterà Ex on the beach, ma i giochi sembrano ormai essere fatti. Non resta che attendere ancora qualche giorno.