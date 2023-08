Elisabetta Gregoraci, secondo figlio in arrivo? Spunta l’accordo con Briatore | Ormai hanno deciso

Elisabetta Gregoraci pronta per avere un secondo figlio? Ecco che spunta l’accordo segreto con Flavio Briatore.

Nella vita di Elisabetta Gregoraci continua a pesare il nome di Flavio Briatore, l’imprenditore sposato nel 2008 e dal quale si è separata nove anni dopo.

Il loro rapporto è rimasto ottimo nonostante la separazione per il bene del figlio Nathan Falco, nato nel 2010 e fortemente amato da entrambi i genitori.

Ora che la Gregoraci sta vivendo un nuovo amore, però, si vocifera di un suo desiderio di diventare mamma per la seconda volta. Ma spunta un accordo segreto con Briatore…

Elisabetta Gregoraci e l’amore con Giulio Fratini

Dopo la fine del lungo amore con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci ha preferito non farsi vedere in compagnia di altri uomini. Stando ai rumors, infatti, lei e l’ex marito avrebbero stipulato un accordo che prevedeva l’assoluta assenza di terze persone dalla loro famiglia: in questo modo, né la showgirl né l’imprenditore avrebbero potuto vivere altre relazioni alla luce del sole. Così, dopo la partecipazione della Gregoraci al Grande Fratello Vip, è uscito allo scoperto il legame con Francesco Bettuzzi ma, dopo poco tempo, anche lui è finito nell’oblio.

Da tempo, però, Elisabetta risulta essere legata ad un altro imprenditore, Giulio Fratini, figlio del famoso Sandro Fratini e nipote del fondatore del brand Rifle. I due, che si sono conosciuti durante un viaggio in treno, sono inseparabili e, stando ai rumors, la showgirl sarebbe pronta a diventare madre per la seconda volta regalando al compagno un erede. Ad opporsi al desiderio della Gregoraci ci sarebbe Briatore con il quale Elisabetta avrebbe stipulato un accordo segreto e molto restrittivo.

L’accordo segreto tra la Gregoraci e Briatore

Secondo quanto spifferato dal settimanale NuovoTv, Elisabetta Gregoraci desidererebbe diventare mamma per la seconda volta a distanza di 13 anni dalla nascita del primogenito Nathan Falco. Il suo sogno, però, pare sia ostacolato da un accordo stipulato anni addietro con l’ex marito.

Flavio Briatore avrebbe preteso che la Gregoraci, nonostante la rottura del loro legame, non avesse altri figli che potessero impedire a lui e Nathan Falco di vivere momenti di famiglia insieme e in assoluta tranquillità. Alla base di questo patto ci sarebbe un principio fondamentale: nessun nuovo ‘membro’ si può intromettere tra loro ed intralciare momenti esclusivi tra i tre. Tutto questo, dunque, impedirebbe ad Elisabetta Gregoraci di avere un altro figlio al di fuori di Nathan Falco.