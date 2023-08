Fabio Caressa, il marito della Parodi annuncia l’addio: “Decisione molto difficile” | È tutto finito

Fabio Caressa annuncia la fine: il marito di Benedetta Parodi prende una decisione molto difficile e la comunica sui social.

Giornalista e telecronista sportivo, Fabio Caressa è uno dei volti e delle voci più popolari ed apprezzate tra gli appassionati di calcio.

Noto anche per essere il marito di Benedetta Parodi, Caressa è seguitissimo anche sui social dove vanta un grande seguito di follower e sostenitori.

E, proprio a loro, ha voluto comunicare la decisione finale di addio: le sue parole hanno stravolto tutti.

Fabio Caressa annuncia la fine

“Ciao amici, non pensavo che avrei mai dovuto dare questo annuncio, però le cose nella vita cambiano – ha iniziato a spiegare Fabio Caressa, mostrandosi scuro in volto e con un look che molti utenti del web hanno paragonato a quello del presidente ucraino Zelensky – .E quindi purtroppo devo annunciare che la produzione di questo canale si chiude qua”.

Con queste parole, dunque, il giornalista sportivo ha annunciato al suo folto pubblico del web la decisione di chiudere il canale Youtube seguito da più di 300mila iscritti. “È stata una decisione che abbiamo preso molto difficile, come potete immaginare – ha continuato lui – .Mi dispiace soprattutto perché avevamo fatto un grande lavoro con la community, eravamo andati alla grande, siamo cresciuti. Tutti i vostri consigli ci sono stati di grande aiuto per migliorare, per crescere, però è andata così e spero vi siate divertiti in questo periodo”.

Lo scherzo di Fabio Caressa

“Con grande dispiacere, quindi, che sono costretto a prendere questa decisione”, ha concluso Fabio Caressa invitando tutti i suoi fan a scoprire di più sulla decisione presa sul canale Youtube. E, mentre molti sostenitori chiedevano i motivi di una scelta così drastica e in controtendenza rispetto ai risultati ottenuti, il marito di Benedetta Parodi ha strappato a tutti un sorriso.

L’addio al suo canale Youtube è solo per il periodo di vacanze, da fine agosto si ritornerà con la squadra completa e con un format leggermente rinnovato rispetto a quello iniziale. “Adesso si che sei un vero Youtber, quando fai il titolo clickbait sei diventato grande. Grandissimo Fabio”, ha commentato qualcuno su Youtube, “Ci hai fatto prendere un colpo Fabio….buone vacanze!”, “Vi meritate queste vacanze per il grande lavoro che avete fatto. Buone vacanze e sono già pronto per il ritorno dei tuoi video sempre innovativi”. I fan della rete, quindi, aspetteranno il ritorno di Caressa e della sua squadra di lavoro a fine agosto.