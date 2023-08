Gianluca Grignani con la famosa collega: baci e abbracci dietro le quinte | In Italia la conosce chiunque

Gianluca Grignani beccato nel backstage del suo concerto con la famosissima collega: tra loro baci e abbracci.

Considerato uno dei cantautori migliori degli ultimi decenni, Gianluca Grignani è tornato a fare concerti dopo anni di lunghissimi silenzi.

In un video condiviso su Instagram, il cantante si è mostrato in compagnia di una collega cui è legato da una profonda amicizia che dura da 30 anni.

Tra loro baci e abbracci che hanno fatto mormorare una parte del web e a lei, Grignani, ha dedicato una delle sue canzoni più belle.

Gianluca Grignani, una carriera tra alti e bassi

Originario di Milano, classe 1972, Gianluca Grignani è considerato uno degli artisti migliori della sua generazione. Nel corso della lunghissima carriera è stato premiato con numerosissimi riconoscimenti tra cui la Grolla d’oro, il Premio Mia Martini, tre Premi Lunezia o due Premi SIAE. Con 5 milioni di dischi venduti certificati da FIMI, è stato eletto come uno dei simboli della musica rock nostrana. Nel corso della lunga carriera da cantante e autore di alcuni dei pezzi più belli della musica italiana, Gianluca Grignani ha vissuto momenti difficili: dal coinvolgimento nell’indagine della magistratura ‘Operazione Paradiso’ dove venne inquisito in merito ad un giro di cocaina come cliente abituale, fino all’abuso di alcool che gli è costato il ritiro della patente e le proteste del pubblico durante un concerto.

Tornato ad esibirsi dopo essere stato ospite del Festival di Sanremo 2022 in coppia con Irama nella serata dei duetti, è stato annunciato come concorrente della kermesse musicale per il 2023 e si è piazzato al 12esimo posto con il brano Quando ti manca il fiato. Nel corso degli anni, Gianluca Grignani è stato circondato da pochi, ma selezionati amici, che lo hanno accompagnato anche nei momenti più difficili della sua carriera. Tra questi una collega famosissima che a lui è molto legato.

View this post on Instagram A post shared by Mietta (@mietta_official)

Gianluca Grignani e l’abbraccio con lei…

Tra Mietta e Gianluca Grignani l’amicizia dura da ben 30 anni. I due si sono ritrovati nel backstage di un concerto del cantautore e lei non ha esitato a registrare un video che, condiviso sui social, ha raccolto migliaia di like e commenti.

“Sei molto fi**”, ha scherzato Grignani con Mietta, mentre lei gli chiedeva se, nel corso della serata e dopo un’amicizia trentennale, le avrebbe finalmente dedicato una canzone. “Una donna così”, ha replicato lui che si è guadagnato un abbraccio e un bacio dalla sua famosissima amica.