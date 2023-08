Flora Canto, episodio gravissimo: “Rinchiusi 4 ore” | La moglie di Brignano ridotta così

Flora Canto compie una denuncia in piena regola sui social: il trattamento ricevuto dalla moglie di Brignano è inaccettabile.

L’avvenente Flora Canto ha costruito la sua carriera grazie alla partecipazione al dating-show mariano “Uomini e Donne”, ed ha sfruttato l’esperienza nel format di Canale 5 per perseguire la sua passione per la recitazione.

La notorietà le ha fruttato ampio seguito sui social, ma le ha altresì permesso di conoscere l’uomo della sua vita, ovvero l’attore Enrico Brignano.

La coppia si è conosciuta nel 2014, ma ha deciso di compiere il passo decisivo verso l’altare solamente nel 2022. In effetti, Enrico Brignano e Flora Canto hanno festeggiato il primo anniversario di matrimonio il 30 luglio 2023 e, in tale occasione, il comico ha compiuto una toccante dedica per la moglie sui social. “Buon anniversario, amore mio” – ha scritto Brignano su Instagram – “Siete il regalo più bello che la vita mi possa regalare“.

Nonostante in casa Brignano-Canto si respiri ancora aria da luna di miele, l’attrice ha in seguito compiuto una dichiarazione pubblica sul medesimo social. Accantonato l’anniversario, Flora Canto ha invitato i fan a contattare uno specifico studio legale…

Flora Canto lancia il suo grido di battaglia su Instagram

L’estate, si sa, è tempo di partenze e meritate vacanze, e frotte di viaggiatori invadono le autostrade e i gate degli aeroporti. Come molti altri turisti, però, anche Flora Canto ha testimoniato parecchi disservizi, ritardi e cancellazioni di voli precedentemente prenotati, magari senza poter conseguire alcun rimborso o risarcimento dalla compagnia di riferimento.

L’attrice ha condiviso alcune disavventure del passato con i followers, indicando poi il nome di un noto studio per l’assistenza legale in caso di disguidi analoghi. Ha quindi suggerito su Instagram: “Se doveste avere delle problematiche su voli cancellati, situazioni al limite della follia, dove vi tengono chiusi in aereo 4 ore, poi cancellano il volo, salta il weekend, e vi rovinano la vacanza, lui sicuramente riesce a farvi ottenere il risarcimento, per cui vi lascio la sua pagina Instagram“. L’avvocato Edno Gargano ha quindi confermato: “Volo cancellato, a cosa hai diritto? Alla prenotazione sul primo volo disponibile, al rimborso del prezzo del biglietto, all’assistenza, ovvero la fornitura di pasti e bevande in congruità con l’attesa, ma anche ad adeguata sistemazione in hotel, laddove ce ne fosse bisogno“.

I Vip e le disavventure in aeroporto

Flora Canto non è l’unica Vip ad aver denunciato il lassismo e la mancanza di professionalità di alcune compagnie aeree.

Anche Simona Ventura ed il compagno, nonché numerose influencer, hanno fatto rumore sui social a causa dei disagi sofferti durante le procedure di imbarco o gli scali in Italia. Che i loro appelli si rivelino decisivi?