Jovanotti, avete mai visto la casa dell’artista? L’arredamento è coloratissimo | Ideale per uno come lui

Jovanotti ha arredato la sua casa in sintonia con il suo spirito fanciullesco e creativo: la sua casa è un tripudio di forme e colori.

Il cantante romano Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è reduce da una pesante disavventura che ha compromesso il suo stato fisico.

Durante una vacanza a Santo Domingo, in effetti, l’interprete ha compiuto un rovinoso incidente in bici e riportato contusioni e fratture multiple, la più grave al femore.

Tutt’ora impegnato in una lunga attività riabilitativa, Jovanotti è da poche ore rientrato in Italia, ed ha potuto ricongiungersi all’amico Gianni Morandi. Nelle prossime settimane dovrà frequentare puntualmente le sedute di terapia prescritte, e trascorrerà molto tempo tra le mura di casa.

Poco male, in realtà. L’abitazione di Jovanotti è un covo colorato, accogliente e pieno di suppellettili ed accessori etnici: diamo uno sguardo nella sua intimità…

Ecco com’è la casa di Jovanotti

L’artista capitolino ha mostrato la sua casa ai followers in occasione dei recenti lockdown: all’epoca aveva infatti aderito alla campagna #iorestoacasa, e trasformato alcune stanze della sua abitazione in palcoscenici improvvisati, dai quali ha dato vita a performances divertenti e distensive.

Il nido dell’artista si trova a Cortona, in Toscana, e sorge all’interno di un vasto appezzamento verde che comprende anche un suggestivo frutteto. Tappeti a stampe etniche ed animalier coprono quasi ogni centimetro dei pavimenti, e le spaziose librerie ospitano centinaia di libri; tra di essi spiccano anche quelli di Luis Sepulveda, uno degli autori prediletti dal cantante. L’arredamento risulta di foggia moderna, ma con alcuni tocchi vintage, ed il bianco del mobilio contrasta con l’esplosione di colore sulle pareti e sugli scaffali. Jovanotti ha creato anche un angolo relax, dotato di un futon su cui campeggiano morbidi cuscini, e sul muro retrostante un murale in stile jungle richiama l’atmosfera tropicale. A terra sono posati confortevoli pouf e innumerevoli chitarre classiche, utilizzate probabilmente dall’artista per strimpellare nei momenti di intensa ispirazione.

Le abitudini casalinghe di Jovanotti

Nella sua routine casalinga, Jovanotti sembra prediligere la comodità, e di solito indossa tessuti carezzevoli ed assolutamente traspiranti.

In linea con il suo spirito hippie, inoltre, egli adora camminare a piedi scalzi; forse questa è la ragione principale dietro agli onnipresenti tappeti, accostati l’uno all’altro senza soluzione di continuità stilistica. Ovunque domina un caos allegro e controllato, e gli innumerevoli tessuti di arredamento diversi creano un effetto accogliente agli occhi del visitatore.