Benedetta Rossi, avete mai visto l’agriturismo in cui abita? Sembra di stare in una favola

Benedetta Rossi ed il marito Marco Gentili hanno ricavato un nido d’amore dall’agriturismo di famiglia: lusso in mezzo alla campagna.

La cuoca Benedetta Rossi ha guadagnato negli anni lo status di beniamina dei social e della TV, soprattutto grazie al suo lavoro incessante dietro ai fornelli ed in rete.

Vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti, la food blogger marchigiana conduce il programma di Real Time “Fatto in casa per voi”, prodotto a 4 mani con il marito Marco Gentili, che ne cura le riprese ed il montaggio.

Benedetta Rossi, inoltre, risulta attivissima sui social, e condivide con il followers consigli, ricette e pillole del proprio vissuto, integrando i fan nella sua routine quotidiana.

L’amabile appassionata di cucina ha anche firmato diversi manuali tematici, e per lungo tempo ha collaborato alla gestione dell’agriturismo di famiglia, fondato presumibilmente dai nonni. Ha poi deciso di costruire il proprio nido d’amore con il marito proprio in prossimità della struttura ricettiva: ecco dunque dove vive la food blogger più celebre d’Italia.

Benedetta Rossi, la sua casa è un trionfo rustico-chic

La villetta di Benedetta Rossi è stata costruita nel pieno delle assolate e lussureggianti campagne marchigiane, accanto all’agriturismo gestito dalla sua famiglia. La tenuta vanta un immenso plateatico verde, con alberi da frutto, fiori e siepi curatissime, e l’ingresso principale risulta ombreggiato da una lunga tenda da esterni.

La spaziosa abitazione a due piani è situata ad Altidona, in provincia di Fermo, ed arredata in stile prettamente country, con il legno a fare da trait d’union tra i vari ambienti domestici. Uno spazioso camino domina il salotto principale, e la coppia ha collocato di fronte ad esso un comodo divano angolare dalle tinte tenui. Pochi sanno che la cucina utilizzata per le riprese differisce da quella di servizio, impiegata per i pasti quotidiani di Benedetta e Marco. Quest’ultima è stata studiata per garantire efficienza e praticità alla simpatica cuoca ed al marito, anziché fornire un’attraente scenografia per il programma. Lo testimoniano, infatti, i mobili e fornelli bianchi e lucidi, così come lo schieramento a vista di attrezzi pensili.

Benedetta Rossi e Marco Gentili, una casa a misura di coppia

La cuoca marchigiana ed il marito risultano amatissimi in rete, così come il loro nuovo pet (dopo la sofferta dipartita dello storico cane Nuvola, la coppia ha adottato il simpatico Cloud).

Benedetta e Marco, nei ritagli di tempo, sembrano amare la vita a contatto con la natura, le attività semplici e salutari, la buona cucina (ovviamente) ed il relax. A tale scopo hanno tappezzato la casa di plaid, cuscini e angoli comodi in cui godersi la reciproca compagnia.