Chiara Ferragni non ci rinuncia mai: lo fa sempre anche in viaggio | L’ha confessato davanti a tutti

C’è un’abitudine che accompagna Chiara Ferragni sempre, anche in viaggio: la sua confessione pubblica lascia tutti a bocca aperta.

Chiara Ferragni è l’influencer per eccellenza. È stata lei a lanciare questo nuovo mestiere, riuscendo sempre a trasformarsi ed evolversi nel tempo.

Proprietaria di un’azienda e personaggio tra i più seguiti sui social con milioni di follower solo su Instagram, la Ferragni si racconta sempre a tutto tondo ai propri fan.

La sua vita è spesso condivisa sui social e, nelle ultime ore, ha voluto rivelare un’abitudine che la accompagna sempre, anche quando è in viaggio.

Le vacanze di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta vivendo un anno d’oro nonostante le innumerevoli polemiche che la perseguitano. Dopo essere stata protagonista del Festival di Sanremo 2023, è riuscita a sopravvivere al gossip sulla presunta crisi con il marito Fedez ed ha continuato ad occuparsi magistralmente della sua azienda e dei suoi affari. Poco prima di partire per le vacanze, però, la Ferragni è stata travolta dalle polemiche a causa di alcuni scatti realizzati in Sicilia, proprio quanto l’isola era in ginocchio per i continui roghi che stavano mandando a fuoco il territorio.

Chiara si è scusata, giustificata, ed è tornata a fare il suo lavoro. Poi è partita nuovamente per le vacanze, svelando quella che è una sua classica abitudine da viaggio. Solita condividere con i fan anche alcuni suggerimenti su trucco e bellezza, l’imprenditrice digitale ha così svelato cosa si nasconde dietro a capelli sempre in ordine, morbidi e lucenti. La sua “tips” di bellezza, però, come al solito ha sollevato un vespaio di critiche e polemiche da parte di chi crede che le sue siano solo ed esclusivamente pubblicità fatte dietro ad un lauto compenso.

L’abitudine di Chiara Ferragni

“Unposted di quando ero a Mykonos (dove ha trascorso alcuni giorni in occasione dell’addio al nubilato della sorella maggiore Francesca Ferragni, ndr). Anche in viaggio non rinuncio a prendermi cura dei miei capelli – ha scritto Chiara mostrando il prodotto che cura i suoi capelli e di cui è testimonial – . […]Idrata e illumina i capelli secchi e l’effetto è wow”.

“Ci crediamo tutti che lo usi”, ha commentato ironico un utente, “Il bello del marketing: vendere di tutto come al mercato”, “A me quello shampoo ha dato solo la forfora”, si legge ancora sotto il post della Ferragni. Non sono mancati, tuttavia, anche i complimenti da parte dei fan che la vedono sempre più in forma e radiosa.